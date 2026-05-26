El 80 aniversario de la fundación del Centro Montañés de México reúne a cerca de 400 cántabros

Unos 400 cántabros residentes en México han acudido a los actos conmemorativos del 80 aniversario de la fundación del Centro Montañés de la capital azteca, a los que también ha asistido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

Según ha informado el Gobierno regional, durante su intervención, Agüeros ha subrayado "la enorme labor" que continúa desarrollando el Centro Montañés de México para mantener vivas las tradiciones cántabras a través de actividades culturales y sociales como el grupo de baile regional o los encuentros dedicados al bolo palma.

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Asimismo, ha puesto en valor el papel de los empresarios de origen cántabro asentados en México y ha agradecido las inversiones que muchos de ellos están realizando actualmente en Cantabria, contribuyendo "a generar riqueza y empleo" en la comunidad autónoma.

Por su parte, el presidente de la Asociación Montañesa de México, Julio Gómez, natural de Lamasón, ha recordado la importancia de la decisión adoptada hace ocho décadas por los fundadores de la institución, quienes apostaron por crear un espacio de encuentro para conservar las señas de identidad cántabras y prestar apoyo a los emigrantes procedentes de Cantabria.

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El presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, ha destacado la importancia de la unión del empresariado español en el extranjero y ha confirmado "el enorme potencial y la iniciativa" de los empresarios cántabros.

Al acto también han asistido el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, así como distintas autoridades civiles y militares.

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ACTOS CONMEMORATIVOS

Uno de los momentos más emotivos de la celebración ha sido la representación de la escena costumbrista 'Indianos', obra de Carmen Olarreaga, que cosechó un notable éxito entre los asistentes.

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La representación ha contado con la participación de siete miembros de la Agrupación Virgen de las Nieves de Tanos, gracias al patrocinio de la Consejería de Presidencia, además de los solistas montañeses Álvaro Fernández, Esteban Verdeja y Luis Camus, y de la Compañía Nacional de Danza Nieves Paniagua.

Dentro del programa conmemorativo también ha destacado la visita realizada al Hospital Español de México, donde se ha rendido homenaje a varios residentes de ascendencia cántabra que permanecen en la institución.

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Asimismo, en la basílica de Nuestra Señora de Covadonga se ha celebrado una misa oficiada por el obispo de México, monseñor Francisco Javier Acero, durante la cual los picayos han cantado y bailado a la Virgen Bien Aparecida, patrona de Cantabria.