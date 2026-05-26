Agencias

Desarticulado un grupo criminal en Tenerife responsable de una treintena de robos violentos y alunizajes

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La Guardia Civil ha detenido recientemente a 10 personas parte de grupo criminal especializado en el robo violento mediante alunizajes de madrugada en comercios y atracos con machetes en joyerías y viviendas de Tenerife, especialmente en zonas turísticas del sur.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, los ahora detenidos pperaban principalmente de madrugada, utilizando coches robados a empresas de alquiler. En total, llegaron a sustraer más de 20 vehículos que estampaban contra los comercios que robaban.

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Para dificultar su identificación utilizaban pasamontañas, máscaras, cambios continuos de vestimenta y placas de matrícula falsas. Los diez detenidos eran jóvenes de entre 18 y 25 años.

Tras su detención por la Guardia Civil, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres principales acusados.

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DAÑOS MATERIALES

El grupo criminal cometía todo tipo de delitos contra el patrimonio. Desde robo con fuerza en farmacias, cafeterías, restaurantes o gasolineras mediante alunizajes, hasta robos con violencia en joyerías o viviendas con machetes, cuchillos de grandes dimensiones y bates de béisbol.

También estaban especializados en el robo masivo de vehículos de empresas de alquiler o hurtos en comercios mediante engaños y distracciones.

Los daños materiales ocasionados por los alunizajes y destrozos en los robos supera los 60.000 euros. El valor de las piezas de oro sustraídas en joyerías asciende a 38.600 euros, mientras que los efectos y bienes robados en comercios alcanzan los 30.000 euros.

A los acusados se les atribuyen al menos 35 hechos delictivos en una docena de municipios de la isla de Tenerife: Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Güímar, Candelaria, Fasnia, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte.

REGISTROS DOMICILIARIOS

La investigación ha culminado con la realización de tres registros domiciliarios simultáneos en Adeje, Arona y San Cristóbal de La Laguna. En ellos se intervinieron vehículos sustraídos, herramientas utilizadas para los robos como mazas, patas de cabra, cizallas, destornilladores, alicates, martillos y punzones, machetes y cuchillos, material que utilizaban para ocultarse como pasamontañas, guantes, máscaras, chalecos o gorras, placas de matrícula falsas y muchas de las joyas de oro sustraídas.

La operación, de nombre 'Enjambre', ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Tenerife junto a distintas unidades de la Compañía Playa de las Américas.

También se ha contado con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad de Canarias y el Servicio Cinológico.

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