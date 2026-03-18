EEUU lanza bombas antibúnker contra "emplazamientos reforzados de misiles" de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Fuentes militares estadounidenses reportaron que la última oleada de ataques contra Irán se llevó a cabo utilizando municiones de gran calibre, consideradas entre las más poderosas de su arsenal. De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), estas acciones se centraron en objetivos estratégicos próximos al estrecho de Ormuz, un punto clave para el tráfico marítimo internacional, en coordinación operativa con Israel. Las fuerzas estadounidenses señalaron que la operación buscó neutralizar instalaciones asociadas al almacenamiento de misiles en la costa iraní, al calificar los emplazamientos atacados como “reforzados”.

Según informó CENTCOM a través de sus canales oficiales, la ofensiva supuso el despliegue de bombas de penetración profunda de 5.000 libras, equivalentes a aproximadamente 2,3 toneladas, dirigidas de forma precisa sobre ubicaciones consideradas cruciales para las capacidades misilísticas de Irán. El objetivo declarado fue contrarrestar la amenaza representada por misiles de crucero antibuque iraníes, los cuales, reportó el medio citado, ponían en situación de riesgo la seguridad de las rutas marítimas comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM no especificó el tipo exacto de armamento empleado, aunque fuentes especializadas citadas por el mismo medio indicaron la posibilidad de que se trataran de bombas antibúnker GBU-72, diseñadas para destruir objetivos subterráneos o fortificados. Estas municiones, de acuerdo con la información aportada por medios estadounidenses, pueden ser lanzadas desde diferentes plataformas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El medio detalló que estos ataques conjuntos con Israel se enmarcan en una respuesta directa a la escalada regional surgida tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán. Tras estos bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra buques que transitaban el estrecho de Ormuz, en evidente represalia tanto a los daños sufridos dentro del país como en respuesta a operaciones previas sobre territorio iraní.

Las hostilidades han tenido consecuencias humanas significativas. Según puntualiza el medio, las autoridades iraníes informaron que el saldo de víctimas mortales supera las 1.200 personas a consecuencia de la ofensiva conjunta israelí-estadounidense. En contraste, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, presentó una cifra superior, calculando en más de 3.000 los fallecidos, la mayoría civiles, según su último informe divulgado el domingo.

Entre los muertos figuran altos dignatarios iraníes de los ámbitos político y militar. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, encabezó la lista de personalidades fallecidas difundida por las autoridades. A él se sumaron el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor de seguridad, Alí Lariyani, así como otros jefes militares. Entre los mencionados por el medio estadounidense se encuentran el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, y otros responsables de seguridad y de las fuerzas armadas.

El estallido de la crisis ha generado un aumento de la tensión en todo Oriente Próximo, con incursiones y enfrentamientos que han involucrado intereses de Estados Unidos y de Israel en diferentes países de la región. El medio consignó ataques sobre bases militares estadounidenses y contra objetivos israelíes, en un contexto caracterizado por el peligro permanente para el flujo comercial a través del estrecho y una progresiva desestabilización de la seguridad regional.