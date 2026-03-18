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Ayuso pide "dejar en paz" al Rey y defiende que España debe estar "profundamente orgullosa" de su legado en México

Tras las afirmaciones de Felipe VI sobre la conquista, Isabel Díaz Ayuso reclama unidad nacional frente a críticas políticas, reivindica la importancia de los vínculos históricos entre España y México y rechaza que se reescriba el pasado según intereses ideológicos actuales

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Durante una comparecencia extraordinaria realizada en Tres Cantos, Isabel Díaz Ayuso expresó que, a su juicio, la situación de inseguridad y los retos que enfrenta México no corresponden a responsabilidades de España, sino a cuestiones propias del país norteamericano. Según detalló El Mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid resaltó la importancia de valorar el legado que España dejó en México y denunció las visiones críticas hacia la historia común de ambos países.

La mandataria madrileña solicitó que se eviten ataques dirigidos hacia el Rey Felipe VI tras sus recientes declaraciones, en las cuales el monarca admitió que durante la Conquista hubo "mucho abuso" a pesar de la existencia de leyes promulgadas por los Reyes Católicos para la protección de las comunidades indígenas. De acuerdo con lo publicado por El Mundo, Díaz Ayuso defendió que España debería sentir un profundo orgullo por su papel y herencia en México, manifestando que la controversia generada responde a objetivos políticos de ciertos sectores, específicamente señalando a los comunistas.

En su intervención, la presidenta autonómica argumentó que en lugar de exigir disculpas por los hechos históricos, considera esencial reconocer la huella positiva de España en el desarrollo social y cultural de México, recordando la fundación de universidades, hospitales y el traslado de infraestructuras significativas durante el periodo colonial. Según la información consignada por El Mundo, Ayuso consideró que estas contribuciones transformaron la sociedad y definieron el México actual.

Díaz Ayuso subrayó el papel de figuras como Hernán Cortés, al que describió como impulsor del mestizaje, hecho que calificó como un motivo de orgullo y destacó la cooperación que diversas comunidades indígenas establecieron con las fuerzas españolas en ese proceso. Según publicó el mismo medio, defendió que el concepto de civilización, bajo la perspectiva de la época, se habría transmitido mediante las misiones y la fundación de diversos centros educativos y sanitarios, elementos que se mantendrían aún vigentes en la sociedad mexicana contemporánea.

El Mundo describió que la mandataria también destacó la hermandad entre México y España y rechazó los intentos de reinterpretar el pasado bajo parámetros o intereses políticos actuales. En ese sentido, llamó a evitar el uso reiterado de la historia como un mecanismo para eximir a los gobiernos actuales de sus propias responsabilidades. Aseguró que en la Comunidad de Madrid se viene trabajando para fortalecer los lazos de unión y fraternidad entre ambos países, y pidió dejar en paz tanto a la figura del Rey como a la memoria histórica compartida.

La presidenta remarcó la imposibilidad de comprender la historia de México sin considerar la influencia de España y viceversa, según reportó El Mundo. Oponiéndose a la instrumentalización política del pasado, insistió en la necesidad de que los actuales gobernantes se enfoquen en los desafíos presentes en lugar de recurrir de forma constante a episodios históricos como excusa o argumento político.

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