Agencias

Aumentan a casi 970 los muertos, entre ellos 116 niños, por los ataques de Israel contra Líbano

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Las autoridades de Líbano han informado este miércoles de que ya son 968 los muertos por los ataques perpetrados por Israel supuestamente contra posición del partido-milicia chií Hezbolá en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés tras el inicio de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Sanidad libanés, que ha lamentado que 116 de estas víctimas mortales son menores de edad, ha señalado que en total la cifra de heridos asciende a 2.432 desde el comienzo de esta nueva batería de ataques contra el territorio a pesar del alto el fuego en vigor acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá.

Informaciones preliminares apuntaban a 914 fallecidos, entre ellos 77 mujeres y 40 trabajadores sanitarios, según informaciones recogidas por la agencia libanesa de noticias NNA.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

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