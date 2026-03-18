AMP. Tebas: "Si hago caso a la llorada que se pegó Florentino hace unos años, todavía estaríamos ahogados"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que si hubiera hecho caso "a la llorada que se pegó el presidente del Real Madrid", Florentino Pérez, "todavía" el fútbol español estaría "ahogado en sus lágrimas".

"Si vemos lo que se gastan, Real Madrid y FC Barcelona están a nivel de la Premier. A mí me preocupa que no se cumpla una racionalidad económica de la gestión. Para que nuestros equipos sean competitivos tienen que ser sostenibles, y el sistema actual no va a afectar a Real Madrid ni a Barcelona", analizó Tebas durante la presentación del Informe Económico-Financiero del Fútbol Profesional Español en la temporada 2024-25.

Y, entonces, recordó la posición de estos dos clubes españoles en numerosos informes financieros realizados por entidades externas, abordando la postura del presidente del Real Madrid en los últimos años. "Si hago caso a la llorada que se pegó Florentino hace unos años, todavía estaríamos ahogados en sus lágrimas", ironizó.

"Siguen siendo competitivos (Real Madrid y Barça) y lo van a seguir siendo durante bastantes años. Nosotros denunciamos la situación (respecto a competiciones como la Premier League), ahora otros parece que son amigos de Al-Khelaifi, se dan abrazos", prosiguió.

El presidente de LaLiga también valoró la victoria de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. "Los que acudieron a las urnas dieron su confianza en el proyecto de Laporta. Hay un Laporta inicial y otro ahora a la hora de la gestión. El Barcelona ha decidido continuidad, el año pasado ganaron la Liga, llegaron a semifinales de Champions, siguen ganando títulos. Que siga en la línea de los últimos años de cumplimiento del 'fair play', es lo que pido", indicó.

Además, defendió que no le "preocupa" la entrada de fondos de inversión, porque "lo importante son los hechos y cómo actúan cumpliendo las normas de control financiero". "No me preocupa siempre y cuando no traigan burbujas, al contrario que en la Premier, donde sí va a ocurrir", reiteró.

"El fondo Apollo conoce las normas y sabe hasta dónde puede llegar su inversión. Entran porque la situación de solvencia es importante, saben que hay unas limitaciones a pérdidas que se tienen que compensar, pero somos sostenibles. Las inversiones son más seguras y seguiremos atrayendo fondos de inversión", comentó sobre el Atlético de Madrid.

Para Tebas, el conjunto rojiblanco "podrá competir con Real Madrid y FC Barcelona, pero no inmediatamente", porque "eso es imposible", pese a la reciente llegada de Apollo. "Si el Atlético sigue compitiendo como lo está haciendo, no habrá brecha con la afición, salvo que se acostumbre a comer caviar, que les pasa a muchos", reflexionó.

El dirigente reveló que mantiene "algún tipo de contacto con Peter Lim" por el "proyecto a medio-largo plazo" con el Valencia CF, aunque evitó opinar sobre su situación deportiva. "Está haciendo el estadio ya, va a tener un estadio cinco estrellas de primer nivel que nadie esperaba que pudiera tener, y va a traer ingresos en el futuro, estoy ilusionado", valoró.

"Si el Valencia ganase la Liga, no habría brecha con su afición. Lo hemos visto con el Oviedo este año, cuando ascendieron, Pachuca era Dios, y ahora los quieren matar. Todo está relacionado con los resultados deportivos", agregó. "Si descienda el Valencia, no tendría un escenario catastrófico a nivel económico. Estoy seguro de que el Valencia ha estudiado ese escenario", dijo.

Finalmente, Tebas avanzó que "a nivel mediático", la entrada de Cristiano Ronaldo en el accionariado de la UD Almería "ha hecho que el club haya crecido en seguidores un 25%". "Hoy en día, estar en redes con millones de seguidores te da mucho valor para buscar patrocinadores. Un inversor como Cristiano Ronaldo le da una proyección internacional importante y creo que lo van a aprovechar", concluyó.