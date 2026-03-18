Agencias

Albares suscribe "al 100%" las palabras del Rey sobre la conquista de América

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este miércoles que comparte "al 100%" las palabras pronunciadas por el Rey Felipe VI sobre la conquista de América.

En concreto, el Jefe del Estado reconoció ante el embajador de México que hubo "mucho abuso" por parte de los conquistadores españoles y comportamientos de los que hoy no se puede estar orgulloso, todo ello pese al afán de la Corona por proteger a la población indígena.

"Suscribo al 100% las palabras del Rey", ha sido la breve respuesta de Albares en los pasillos del Congreso, similar a lo que dijo este martes la ministra Portavoz, Elma Saiz: "Fuimos informados y compartimos al 100% las declaraciones del Rey", aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Albares ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha acudido al Pleno de control pese a haber informado la semana pesada de que no iba a poder asistir, lo que impidió a la oposición registrar preguntas dirigidas a él.

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