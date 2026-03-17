Volvo Cars dejará de vender el EX30 en EE.UU. por aranceles y la falta de incentivos a los eléctricos

Volvo Cars dejará de vender a finales de año su modelo 100% eléctrico EX30 en Estados Unidos, así como la versión todoterreno EX30 Cross Country, según ha adelantado el diario estadounidense 'Business Insider'.

Esta decisión obedece, entre otros motivos, al cambio de política de incentivos a la compra de vehículos eléctricos desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo a inicios de 2025, que está llevando a una caída de las ventas de los modelos electrificados en el país norteamericano.

Además, el modelo producido en Bélgica ha experimentado un incremento de su precio para los clientes estadounidenses debido a la política arancelaria del presidente Trump, lo que ha afectado también a sus ventas en este mercado.

Así, la compañía seguirá produciendo hasta el verano estos modelos para Estados Unidos, que continuarán ofreciéndose en los concesionarios del país hasta finales de este año. Si bien, tal y como apunta el diario estadounidense, el modelo sí seguirá vendiéndose en Canadá o México.

"El compromiso de Volvo Cars con la electrificación y con nuestros clientes permanece inalterable", ha subrayado la compañía sueca. Además, pese a estos cambios, la firma mantiene su apuesta por llevar su nuevo modelo 100% eléctrico, el EX60, a los concesionarios de Estados Unidos este verano como tarde.