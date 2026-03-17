VÍDEO: Trump critica que líderes europeos apoyaran la ofensiva contra Irán pero no participen en la misión en Ormuz

El respaldo activo de países del Golfo y de Israel ha figurado entre los principales apoyos mencionados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la falta de participación europea en la operación hacia Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Trump destacó el compromiso de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Bahréin, así como la colaboración israelí, en contraste con la actitud mostrada por sus aliados tradicionales del continente europeo. El mandatario estadounidense remarcó estas alianzas durante declaraciones realizadas desde el Despacho Oval después de su encuentro con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, según publicó Europa Press.

De acuerdo con la información facilitada por el medio Europa Press, Trump expresó que los dirigentes europeos y los miembros de la OTAN respaldaron la ofensiva militar estadounidense contra Irán, pero se han mostrado renuentes a intervenir directamente en la misión propuesta para reabrir el estratégico paso marítimo de Ormuz, pese a la importancia que este tiene para el comercio internacional y la seguridad energética global. El mandatario lamentó que “todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudarnos, a pesar de que les ayudamos tanto —tenemos miles de soldados en distintos países por todo el mundo—, lo cual es increíble”, manifestó el presidente según consignó Europa Press. Añadió que esta situación representa una “prueba” para la capacidad de respuesta de la OTAN ante desafíos de seguridad que afectan a sus integrantes.

El presidente fue enfático al señalar que Estados Unidos dispone de los recursos suficientes para afrontar la operación sin ayuda externa, aunque insistió en que sus socios europeos deberían contribuir en situaciones de este alcance. “Desde hace tiempo me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto fue una gran prueba porque no los necesitamos, pero deberían haber estado presentes”, reflexionó el mandatario, citado por Europa Press. También hizo alusión a las críticas expresadas por Alemania y Francia respecto a la intervención americana, precisando que estos países prefirieron no implicarse militarmente pese a su conformidad con las acciones llevadas a cabo por Washington.

Según la información reportada por Europa Press, Trump reiteró su “decepción” con la Alianza Atlántica tras recordar que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en el fortalecimiento de la seguridad colectiva. Argumentó que las aportaciones realizadas por su país deberían traducirse en un respaldo recíproco y palpable en escenarios de crisis, especialmente en el contexto de las tensiones con Irán. “Cuando no nos ayudan es algo sobre lo que deberíamos reflexionar”, declaró el mandatario, recalcando el desequilibrio en las contribuciones y el apoyo militar en el marco de la coalición occidental.

En sus declaraciones, Trump dedicó comentarios especiales al primer ministro británico, Keir Starmer, señalando que su Gobierno comprometió ayuda militar cuando Estados Unidos ya había avanzado significativamente en la confrontación con Irán. El presidente describió a Starmer como “un hombre muy agradable, con una familia hermosa. Todo es perfecto, pero no produce”, aseguró. Añadió que no requería de la entrega de portaaviones sino que hubiera bastado con “un par de buques minadores”, en referencia a la operatividad requerida en la región, según reprodujo Europa Press.

Al abordar el avance del conflicto, ya en su decimoctava jornada según los datos de Europa Press, Trump subrayó que la operación estadounidense ha reducido considerablemente las capacidades militares iraníes y eliminado la amenaza nuclear procedente de Teherán. Sobre la posibilidad de desplegar efectivos terrestres y ante la pregunta de si teme que la intervención derive en un prolongado conflicto como la guerra de Vietnam, el presidente neg ó tener miedo a tomar decisiones de ese tipo.

Europa Press detalló que, durante su intervención, Trump insistió en que Estados Unidos no necesita “demasiada ayuda” para ejecutar la misión en el estrecho de Ormuz. No obstante, insistió en que la implicación de los aliados europeos y de la OTAN habría demostrado un mayor compromiso con la seguridad compartida y la estabilidad regional.

El apoyo militar y político ofrecido por los países árabes del Golfo y por Israel ha sido resaltado por Trump como un ejemplo de colaboración en momentos de crisis internacional, mientras que la falta de acción por parte de otros aliados históricos aparece en el discurso presidencial como motivo de análisis respecto al papel real de la OTAN en situaciones donde la seguridad estadounidense se percibe en riesgo.

El mandatario completó su argumentación señalando la presencia de miles de soldados estadounidenses en distintas partes del mundo al servicio de la seguridad internacional, en contraste con la actitud asumida por los aliados europeos en este episodio concreto. El relato ofrecido por Europa Press subraya la visión del presidente estadounidense respecto a la reciprocidad y la carga que asume su país en las estructuras militares internacionales, exigiendo mayor implicación de los socios occidentales en escenarios de tensión que exceden el ámbito puramente nacional.