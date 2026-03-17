Agencias

Un presunto triple atentado suicida provoca más de veinte muertos y un centenar de heridos en Nigeria

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Al menos 23 personas han muerto y otras 108 han resultado heridas en un triple atentado contra dos mercados y un hospital de la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, en lo que las autoridades sospechan se trata de un atentado suicida.

"Lamentablemente, un total de 23 personas han perdido la vida, mientras que otras 108 han sufrido heridas de diversos tipos", ha informado la Comandancia de Policía del Estado de Borno, cuya capital, Maiduguri, ha sido golpeada por un triple atentado que, según las primeras investigaciones, habría sido llevado a cabo por terroristas suicidas.

Las explosiones se produjeron a última hora de la tarde de este lunes en tres puntos diferentes de la ciudad --dos conocidos mercados y un hospital universitario--, donde ya se habría recuperado la normalidad, según la información difundida por el responsable de relaciones públicas del órgano policial, Nahum Daso Kenneth.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona, donde han llevado a cabo "exhaustivas operaciones de rastreo" para descartar la presencia de cualquier amenaza adicional, mientras las víctimas han sido trasladadas a diferentes centros médicos donde están siendo tratadas.

Tras el triple ataque se ha reforzado la presencia policial y la vigilancia en Maiduguri y sus alrededores para "prevenir nuevos incidentes", ha señalado la Comandancia de Borno, que ha pedido que la población mantenga la calma mientras se lleva a cabo la investigación para esclarecer las circunstancias del atentado.

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