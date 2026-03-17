Trump critica que líderes europeos apoyaran la ofensiva contra Irán pero no participen en la misión en Ormuz

Trump expresó su preocupación sobre el papel futuro de la OTAN en relación con Estados Unidos, refiriéndose a la reciente falta de participación de los aliados europeos en la misión de reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico durante la actual crisis con Irán. El presidente estadounidense, en declaraciones recogidas por el medio fuente, cuestionó si la organización estaría dispuesta a respaldar a Washington en situaciones críticas, al señalar que “desde hace tiempo me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros”. En este contexto, Trump colocó sobre la mesa el dilema de la solidaridad aliada tras constatar la ausencia de colaboración efectiva en una operación considerada por el gobierno de Estados Unidos como una “gran prueba” para la alianza transatlántica.

Según publicó el medio de referencia, Donald Trump insistió en que, aunque la mayoría de los líderes europeos y socios de la OTAN respaldaron la ofensiva militar contra Irán, estos mismos países han mostrado reticencia a participar en la misión para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz. Durante una comparecencia en el Despacho Oval posterior a una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump lamentó: “Todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudarnos, a pesar de que les ayudamos tanto –tenemos miles de soldados en distintos países por todo el mundo–, lo cual es increíble”. La reiteración de este reclamo apuntó directamente a la escasez de apoyos materiales y militares por parte de los socios europeos, pese a que, en palabras del mandatario, Estados Unidos “no necesita demasiada ayuda” para cumplir con la misión.

El medio fuente detalló que el presidente estadounidense calificó la situación en Irán y la misión enfocada en Ormuz como un verdadero termómetro para medir la disposición de la OTAN a involucrarse al lado de Estados Unidos. En ese sentido, rechazó las críticas de Alemania y Francia, países que, según Trump, avalaron la operación norteamericana sobre Irán, pero no consideraron conveniente comprometer recursos o presencia directa en la misión posterior para asegurar la seguridad de la vía marítima estratégica.

La postura de Londres mereció también un comentario directo por parte de Trump, quien se refirió al primer ministro británico, Keir Starmer, y la decisión del Reino Unido de aprobar la asistencia militar solo después de que Estados Unidos ya había avanzado significativamente en su campaña militar contra Irán. Sobre Starmer afirmó: “Es un hombre muy agradable, con una familia hermosa. Todo es perfecto, pero no produce”. Añadió que, mientras no solicita portaaviones británicos, sí habría valorado el envío de “un par de buques minadores” como muestra de apoyo. Así, Trump manifestó una vez más su decepción con la OTAN, recordando la inversión de miles de millones de dólares realizada por Washington en la alianza durante años pasados y subrayando su preocupación por la falta de reciprocidad en este momento.

A lo largo de sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos también enfatizó la diferencia de actitud vista en sus aliados regionales del Golfo pérsico. Según consignó el medio, Trump destacó el apoyo recibido por parte de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahréin y la colaboración de Israel en medio de la crisis. “Qatar ha sido genial. Emiratos Árabes Unidos han sido absolutamente geniales. Arabia Saudí ha sido excelente. Bahréin ha sido muy bueno. Los países de Oriente Próximo han mostrado un gran apoyo y, por supuesto, Israel ha sido nuestro socio”, declaró, aunque evitó precisar si estas naciones asumirán un rol activo en la misión de Ormuz.

Respecto al curso de la operación militar en Irán, en una coyuntura que marca la decimoctava jornada del conflicto, Trump aseguró que la campaña estadounidense consiguió dañar de forma significativa las capacidades militares iraníes y eliminar lo que catalogó como la amenaza nuclear de Teherán. El medio fuente añadió que, al ser cuestionado sobre la posibilidad de desplegar tropas terrestres y si existía temor a que un movimiento de ese tipo derivara en un enfrentamiento prolongado similar al de Vietnam, el presidente respondió: “No tiene miedo de nada”.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la combinación de respaldo selectivo por parte de los estados del Golfo y la falta de compromiso de los socios europeos en la misión del estrecho de Ormuz plantea preguntas sobre el equilibrio de responsabilidades dentro de alianzas multinacionales y el futuro del liderazgo estadounidense en materia de seguridad internacional. Las declaraciones del presidente ilustran las tensiones diplomáticas actuales y las dudas en torno a la mutualidad dentro de la OTAN y su implicación directa en operaciones lideradas por Estados Unidos en Medio Oriente.

El canal de comunicación abierto por Donald Trump al abordar públicamente estas diferencias de cooperación militar refleja una estrategia para presionar a los países europeos a asumir un papel más activo en asuntos considerados de relevancia global por la administración estadounidense. De este modo, según reportó el medio fuente, el asunto del estrecho de Ormuz se convierte en un nuevo eje de debate sobre la naturaleza de los compromisos colectivos y la relación entre Washington y sus socios tradicionales frente a nuevos escenarios de crisis en regiones sensibles a la geopolítica mundial.