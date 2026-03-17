Principales titulares de los periódicos para el miércoles 18 de marzo

El fallecimiento de Lariyani, figura relevante dentro del régimen iraní, se confirmó tras un ataque israelí, según consignó el diario LA RAZÓN. Este acontecimiento profundizó la tensión en la región y atrajo la atención internacional hacia los movimientos de Israel en territorio extranjero. El incidente, reportado también por EL PAÍS en su titular sobre el bombardeo en el que murió el número dos del régimen de Irán, domina hoy la agenda informativa y reaviva el debate sobre las estrategias militares israelíes y el impacto que pueden generar a nivel diplomático.

Tal como publicaron los principales periódicos en sus primeras ediciones —según recopiló la redacción en la mañana del 18 de marzo— la ofensiva ejecutada por Israel y la reacción iraní constituyen dos de las prioridades informativas del día. El alcance del ataque, junto con la respuesta de las autoridades iraníes, ha sido mostrado como un factor determinante en el aumento de la tensión en Oriente Próximo, tanto en el terreno militar como político, según detallaron tanto EL PAÍS como LA RAZÓN.

La coyuntura internacional mantiene además una fuerte presencia en las portadas españolas con la cobertura brindada sobre la dimisión de un alto responsable de la Administración Trump. La VANGUARDIA informó que esta renuncia se produce bajo la premisa de que Irán "no suponía una amenaza", lo que añade un matiz a la política exterior estadounidense y a la controversia interna en torno al enfoque ante las relaciones con Oriente Próximo. En paralelo, EL MUNDO reportó la dimisión del jefe del Centro Antiterrorista por temas relacionados con Irán, lo que habría incentivado el enfado de los sectores MAGA contra Donald Trump, complicando aún más la situación política de cara a la base electoral del expresidente.

En el plano europeo, ABC recogió la ofensiva de la ministra Teresa Ribera contra Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con el objetivo de fortalecer la figura política de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. La cobertura del diario señala que el enfrentamiento político en la esfera europea se intensifica, en un contexto donde la pugna por los liderazgos y líneas políticas adquiere mayor protagonismo en el debate público.

Las noticias de carácter nacional no pierden fuerza en la agenda, reflejando tanto conflictos internos como eventos multitudinarios en la capital del país. Según informó ABC, León XIV convocará a cientos de miles de fieles en Madrid, situando el foco en un acontecimiento de gran alcance para la comunidad religiosa y para la ciudad. Este evento cobra relevancia por la cantidad de asistentes prevista y el impacto en la vida urbana y la organización de la capital.

LA RAZÓN reveló información sobre la utilización de datos privados de los afiliados por Vox, partido político español, para promover la venta de cursos de carácter no homologado ofrecidos por sus propios gurús. Este hecho genera controversia sobre la protección de datos personales y la regulación de la formación política, y añade un factor de tensión en el debate sobre la transparencia y la ética dentro de los partidos.

EL MUNDO hizo hincapié en las consecuencias que el caos en la red de trenes de alta velocidad (AVE) está teniendo sobre el principal ciclo turístico en Andalucía. Los retrasos y las dificultades logísticas reportadas inciden directamente en la afluencia de visitantes, afectando tanto a la economía regional como a la imagen del servicio ferroviario nacional.

En el ámbito de las políticas públicas y la respuesta del gobierno ante la coyuntura internacional, LA VANGUARDIA informó que el Ejecutivo advirtió que la cuantía de las ayudas económicas vinculadas a la guerra será inferior comparado con el apoyo prestado a Ucrania. La medida, de acuerdo con el periódico, marca un giro en la política de ayudas y refleja la adaptación del Gobierno a la evolución del conflicto y las restricciones presupuestarias.

EL PERIÓDICO se centró en la aprobación y diseño de nuevas políticas socioeconómicas, indicando que el plan anticrisis será temporal y destinado únicamente a carburantes y energía eléctrica. Esta decisión se relaciona con el contexto de aumento de precios y la necesidad de ajustar las medidas de protección social, atendiendo a la situación de las familias y empresas afectadas por la escalada inflacionaria y la incertidumbre global.

El mismo diario reportó que los Mossos d'Esquadra están aplicando la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del "sí es sí", para imputar delitos de abuso sexual a personas que cometen robos mediante contacto inapropiado con las víctimas. Este enfoque legal subraya un cambio en el tratamiento judicial de determinadas prácticas delictivas y muestra la adaptación de los cuerpos policiales a la nueva normativa.

EL PAÍS, además, reseñó la reacción positiva de México al pronunciamiento de Felipe VI sobre la Conquista. El gesto del monarca español habría sido recibido de manera favorable por el gobierno mexicano, en un contexto donde las relaciones bilaterales se ven atravesadas por el modo en que se rememoran y revisan los episodios históricos compartidos.

El balance entre la coyuntura internacional, la política interna, las reformas económicas, la aplicación de nuevas leyes y la celebración de eventos de gran envergadura compone el panorama abarcado por los principales periódicos, según el resumen de titulares elaborado en la redacción este miércoles 18 de marzo.