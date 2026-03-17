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Ocho apercibidos del Atlético resisten aún sin sanción

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Madrid, 17 mar (EFE).- Los jugadores del Atlético de Madrid Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Thiago Almada y Pablo Barrios, más el entrenador Diego Simeone, son los apercibidos de sanción del equipo rojiblanco a estas alturas de la Liga de Campeones, en la que resisten aún sin partido de suspensión, rumbo al duelo de vuelta de los octavos de final contra el Tottenham en Londres.

Menos Pablo Barrios, baja por una lesión muscular, el resto tendrán una nueva prueba en ese sentido en el partido de vuelta, con el riesgo que asumen de perderse la ida de los cuartos de final en caso de seguir adelante en la eliminatoria y ser amonestados con alguna tarjeta.

De todos ellos, cuatro apuntan a la alineación titular este miércoles: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill y Robin Le Normand.

Clement Lenglet y Thiago Almada comenzarán en el banquillo en el segundo encuentro con el Tottenham, al que el conjunto rojiblanco goleó por 5-2 en el choque de ida en el Metropolitano.

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