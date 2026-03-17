Nvidia presenta NemoClaw para OpenClaw: su apuesta para impulsar agentes de IA seguros y escalables para empresas

Durante el evento de apertura de la conferencia de desarrolladores Nvidia GTC, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, destacó una notificación dirigida a los desarrolladores en la página oficial de repositorio de la plataforma, donde se advirtió que la versión "alfa" de Nvidia NemoClaw todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo, por lo que los usuarios deben esperar imperfecciones. Esta nueva plataforma forma parte de una estrategia dirigida a integrar privacidad y control avanzado en los sistemas empresariales que hacen uso de agentes de inteligencia artificial, según informó Europa Press.

Tal como publicó Europa Press, la solución anunciada por Nvidia se denomina NemoClaw y opera en conjunción con OpenClaw, un sistema de código abierto centrado en el despliegue de agentes de IA seguros y escalables para empresas, compatible con los modelos abiertos Nvidia Nemotron y el entorno de ejecución Nvidia OpenShell. OpenClaw, que debutó inicialmente como Clawdbot y más tarde recibió el nombre de Moltbot, logró durante enero un gran reconocimiento gracias a su capacidad para controlar diversas funciones del ordenador y ejecutar tareas completas como un asistente virtual.

Huang calificó la plataforma OpenClaw, creada por Peter Steinberger, como "el sistema operativo de la IA personal", en analogía con las funciones de Mac o Windows en el ámbito de los ordenadores personales. El CEO de Nvidia subrayó, según detalló Europa Press, la necesidad de que las empresas desarrollen una estrategia para utilizar OpenClaw, afirmando que la compañía estadounidense trabaja de modo activo para facilitar estos procesos.

Al integrar NemoClaw y OpenClaw, Nvidia introduce una nueva capa de infraestructura para agentes de inteligencia artificial autónomos, con especial atención en garantizar tanto la privacidad de los datos como la aplicación de políticas corporativas de seguridad. Esta solución permite, mediante un solo comando, instalar los modelos abiertos Nemotron y el entorno de ejecución OpenShell en sistemas empresariales, según consignó Europa Press.

De acuerdo con la información compartida por el medio, la plataforma NemoClaw utiliza el software Nvidia Agent Toolkit para optimizar la gestión y despliegue de agentes. Asimismo, al instalar OpenShell, los modelos de IA Nemotron operan en un entorno aislado que protege la información y asegura que estos agentes funcionen de forma fiable y conforme a las políticas internas de cada empresa.

Nvidia aseguró que NemoClaw para OpenClaw posibilita el manejo y control de los datos y el comportamiento de los agentes de IA en función de las necesidades específicas de las compañías, ofreciendo una solución de automatización escalable y fiabilidad adecuada a los entornos empresariales. Esta herramienta está destinada a facilitar tareas para empleados, automatizar procesos y mejorar la eficiencia en operaciones que requieren tratamiento y análisis de datos a gran escala.

Europa Press reportó que la nueva plataforma es capaz de trabajar no solo con agentes de codificación propietarios de Nvidia, sino también con agentes abiertos que hacen uso de modelos en la nube. Estos agentes pueden ejecutarse localmente en los sistemas dedicados del usuario gracias a un enrutador de privacidad incorporado. Nvidia explicó que esta combinación de ejecución local y acceso a modelos en la nube crea la base para que los agentes desarrollen capacidades adicionales y completen tareas de acuerdo con los requisitos de privacidad y seguridad.

La compatibilidad de NemoClaw para OpenClaw abarca una amplia gama de plataformas, como ordenadores y portátiles equipados con Nvidia GeForce RTX, estaciones de trabajo Nvidia RTX Pro, superordenadores Nvidia DGX Station y DGX Spark, e incluso sistemas que utilizan procesadores de otras marcas, como AMD e Intel. Europa Press detalló que no es necesario disponer de una GPU Nvidia para ejecutar la plataforma, lo que representa una ventaja para empresas con infraestructuras informáticas diversas.

El entorno también se integra con el ecosistema de software de agentes de IA de la compañía, NeMo, consolidando una estructura orientada a las necesidades de industrias reguladas, grandes cargas de trabajo y flujos de datos confidenciales. Las empresas pueden implementar agentes autónomos con esta infraestructura para automatizar el procesamiento de datos, generar contenido, atender clientes o participar en procesos complejos de toma de decisiones.

Nvidia enfatizó, según el medio, que NemoClaw se ha diseñado desde cero con la intención de satisfacer las exigencias de los sectores que requieren el máximo nivel de privacidad, fiabilidad y control. Por el momento, la solución permanece en etapa experimental, mientras Nvidia trabaja para ofrecer una orquestación de entornos aislados adecuada para entornos de producción.

El despliegue de NemoClaw y su integración dentro del ecosistema de OpenClaw pretende acelerar la adopción de agentes autónomos en una variedad de plataformas y dispositivos, lo que facilitará a las empresas mejorar la eficiencia operativa y la seguridad en la automatización de tareas, así como adecuarse a los requisitos regulatorios de distintos sectores. Europa Press indicó que la combinación de OpenClaw y NemoClaw representa un paso importante hacia una mayor autonomía y control en la gestión de inteligencia artificial dentro de las compañías, reforzando el compromiso de Nvidia con el desarrollo de soluciones abiertas y adaptables a diferentes contextos empresariales.