Agencias

Mueren tiroteadas dos personas en un restaurante en las afueras de Fráncfort, Alemania

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Dos personas han muerto a tiros en la madrugada de este martes en la localidad alemana de Raunheim, cerca del aeropuerto de Fráncfort del Meno, después de que una persona armada haya entrado en el local en el que se encontraban y haya abierto fuego contra ellas antes de huir, según ha informado la Policía alemana.

Según las primeras investigaciones policiales, el individuo armado ha entrado en el local alrededor de las 3.45 horas y ha disparado contra ambas víctimas, que han fallecido en el lugar de los hechos.

Tras ello, el tirador ha huido, por lo que la Policía ha iniciado una operación de búsqueda con un amplio dispositivo que también ha llevado a los agentes a acordonar las inmediaciones del restaurante en cuestión.

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