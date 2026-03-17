Márquez, sobre los cambios en la F1: "Se hace raro ver que en recta tienen que reducir"

São Paulo, 16 mar (EFE).- El nueve veces campeón de motociclismo Marc Márquez valoró este lunes el polémico cambio de reglamento en la Fórmula Uno y comentó que se le "hace raro" como piloto "ver que en plena recta tienen que reducir marcha" para conservar batería.

"Es muy raro como piloto que pase eso, pero, sobre todo, también esperemos que los equipos encuentren una estabilidad lo antes posible", afirmó el piloto español de MotoGP en una entrevista con EFE en la ciudad brasileña de São Paulo.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en la categoría de MotoGP, hizo una parada en la mayor ciudad de Brasil antes de viajar a Goiânia, en el centro del país, donde este fin de semana se disputará la segunda prueba del calendario de este año.

El piloto de Cervera, campeón de MotoGP en 2025 con Ducati, lamentó lo que ocurrió en el pasado Gran Premio de China de F1, en el que los dos McLaren y uno de los Williams no salieron a pista por problemas mecánicos, algo que en su opinión "no es bonito para el deporte".

No obstante, también cree que esta controvertida revolución en la F1, en la cual es de vital importancia la gestión de la batería eléctrica, tiene un lado positivo en relación a los adelantamientos.

"(Ahora) ves batallas entre Mercedes y Ferrari, ves adelantamientos que antes no se veían, así que, ¿por qué no? Se tiene que tener paciencia (...) puede ser un buen camino de cara al futuro", manifestó.

A su juicio, lo que más le gusta al espectador que ve las pruebas desde el televisor son los "adelantamientos" y "si va un poquito más rápido, un poquito más lento el coche, eso no se aprecia".

Además, recordó que el año que viene el motociclismo también cambiará su reglamento, no de forma tan agresiva como en la F1, pero en la misma dirección de "sacar un poquito de prestaciones en lo que es aerodinámica y motor" para "incrementar el espectáculo".