La XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema norcoreana celebrará su primera sesión este domingo

El registro de los diputados electos para la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte está previsto para el 21 de marzo, justo tras la confirmación de una participación electoral del 99,99% de los votantes inscritos, según detalló la agencia estatal KCNA. Esta cifra de asistencia corresponde al anuncio realizado este lunes por las autoridades norcoreanas, que precisaron que la votación concluyó a las 18.00 horas (10.00 horas en España), abarcando todas las circunscripciones del país, y que el líder Kim Jong Un ejerció su derecho al voto en una zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte. La inminente constitución legislativa servirá como antesala a la noticia principal: la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema celebrará su primera sesión formal el domingo 22 de marzo en la capital, Pyongyang.

Tal como informó la agencia de noticias KCNA, esta reunión inicial de la XV Legislatura congregará a los 687 diputados electos para tratar una agenda que incluye la discusión y designación del presidente de Asuntos Estatales del país, cargo actualmente ocupado por Kim Jong Un, así como la elección de los órganos de dirección del Estado y la conformación de las comisiones parlamentarias. La fuente oficial subrayó que durante la jornada también se presentarán propuestas relacionadas con eventuales reformas y añadidos a la Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea.

De acuerdo con las informaciones de la agencia estatal, el plenario abordará también el cumplimiento del Plan Quinquenal para el desarrollo económico nacional, que fuera adoptado en el 9º Congreso del Partido del Trabajo de Corea. El balance y la ejecución del presupuesto estatal de cara a 2025 forman parte de los puntos en análisis, junto a la elaboración y revisión de los presupuestos estatales para el año 2026.

Según publicó el medio oficial, la organización de la sesión contempla un proceso previo de registro para los diputados, el cual se efectúa en la víspera, el 21 de marzo. Esta formalidad sucede a un proceso electoral en el que, conforme reportó KCNA, la práctica totalidad del electorado norcoreano participó, una cifra que reafirma el control y la movilización institucional sobre los comicios en ese país.

El medio KCNA destacó que el programa de la Asamblea incluye reformas constitucionales, así como asuntos relacionados con la administración y control estatal. Además de escoger a los altos cargos de la dirección nacional, los diputados recién elegidos deben definir la composición y funciones de las comisiones dentro de la Asamblea, lo que incidirá en la gestión de políticas sociales, económicas y de gobierno.

Así, a escasos días de la cita legislativa, la atención se centra en el debate sobre los mecanismos de gobernanza, así como en los próximos pasos para el desarrollo económico de Corea del Norte, tras el cierre de un proceso electoral que, según consignó la agencia KCNA, reportó tasas de participación prácticamente totales.