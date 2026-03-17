La SEN recuerda que las enfermedades reumáticas también afectan a miles de menores en España

La dificultad para detectar oportunamente los síntomas de enfermedades reumáticas en menores aparece asociada a una percepción errónea que aún persiste en parte de la sociedad: se considera que estas patologías solo afectan a adultos mayores. Según informó la Sociedad Española de Reumatología (SEN), este desconocimiento puede favorecer que signos tempranos permanezcan sin identificar durante meses, lo que retrasa el inicio del tratamiento y eleva la probabilidad de daño articular en los niños afectados.

Tal como publicó la SEN, en España se calcula que entre 8.000 y 10.000 menores conviven con alguna enfermedad reumática, lo que equivale a una prevalencia aproximada de un caso por cada 1.000 niños. A pesar de estas cifras, la creencia de que el 'reuma' es exclusivo de personas mayores sigue siendo común. De acuerdo con la reumatóloga Olaia Berritzbeitia, del Hospital Universitario de Basurto, “estos datos demuestran que sigue habiendo una percepción errónea sobre este tema, contribuyendo a que el diagnóstico se retrase en muchos casos, pudiendo superar los seis meses desde la aparición de los primeros síntomas.” Tal retraso en la atención médica puede tener importantes consecuencias para la salud, ya que en ese periodo la enfermedad puede progresar y provocar daños articulares irreversibles si no se administra un tratamiento temprano.

El medio SEN detalló que en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en la Infancia y Juventud, los especialistas han intensificado los esfuerzos de sensibilización para alertar sobre la importancia de identificar precozmente las señales de alarma. Entre los síntomas a los que se recomienda prestar atención destacan la inflamación persistente en las articulaciones, la cojera, la rigidez matutina y el cansancio excesivo. Según ha destacado Berritzbeitia, reconocer estos indicios a tiempo permite iniciar el tratamiento cuanto antes, incrementando las probabilidades de que los pacientes en edad infantil puedan llevar “una vida prácticamente normal”.

La doctora Berritzbeitia explicó que en años recientes se han logrado avances relevantes tanto en el diagnóstico como en el abordaje de estas patologías. El uso de terapias biológicas y fármacos dirigidos ha mejorado el control de la inflamación y reducido los riesgos de daño articular. El enfoque temprano y los nuevos medios terapéuticos permiten contener la evolución de la enfermedad en etapas iniciales.

A pesar de los progresos, el manejo de las enfermedades reumáticas en edad pediátrica continúa reclamando atención una vez que los pacientes llegan a la adolescencia y edad adulta. Según consignó el medio SEN, estas patologías suelen tener carácter crónico y entre el 40 y el 50 por ciento de los pacientes diagnosticados en la infancia requieren seguimiento o tratamiento continuado en la edad adulta. En esa transición resulta esencial un proceso coordinado entre los servicios de Reumatología Pediátrica y los de adultos. La especialista explicó que el objetivo es que los adolescentes “adquieran progresivamente autonomía en el manejo de su enfermedad y que el cambio de especialistas se realice de forma coordinada, evitando interrupciones en la atención”.

La SEN recalcó la necesidad de consultas de transición, un proceso organizado que facilita el paso de los jóvenes entre las unidades pediátricas y adultas de reumatología, garantizando la continuidad de los cuidados médicos. De este modo, se reduce el riesgo de abandono o de falta de adherencia al tratamiento durante etapas especialmente críticas de cambios y adaptaciones personales.

El medio también indicó que la concienciación social sigue representando un reto. La SEN aboga por aumentar el reconocimiento temprano de las enfermedades reumáticas infantiles y por reforzar los recursos de atención especializados para menores y adolescentes. Dentro de los esfuerzos para dotar de mejores herramientas a pacientes y familias, la SEN, en colaboración con el ilustrador Javirroyo, elaboró el libro 'De la infancia a la edad adulta: consulta de transición en las enfermedades reumáticas'. Según remarcó la doctora Berritzbeitia, la publicación ofrece consejos prácticos e información clave para que los jóvenes afronten esta fase con estrategias adecuadas.

La SEN insiste en que la detección precoz, el seguimiento sostenido y la transición planificada entre unidades pediátricas y adultas constituyen los pilares para mejorar la calidad de vida de las personas menores con enfermedades reumáticas en España. La campaña de concienciación promovida por la Sociedad busca visibilizar la realidad de miles de niños y adolescentes que afrontan patologías reumáticas, superando viejos estigmas y facilitando un diagnóstico y tratamiento tempranos.