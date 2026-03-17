Agencias

Jimbee Cartagena-Sporting de Lisboa y Palma Futsal-Etoile Lavalloise, cruces de la Final Four

Guardar

El Jimbee Cartagena Costa Cálida se enfrentará al Sporting de Portugal y el Illes Balears Palma Futsal lo hará ante el Etoile Lavalloise Mayenne en la Final Four de la Champions League 2025-26, que se disputará del 8 al 10 de mayo en Pésaro (Italia).

Según deparó este martes el sorteo realizado por la UEFA, el Cartagena jugará su semifinal contra un asiduo en el cuadrangular definitivo por ser campeón de Europa. De hecho, los cartageneros y el Sporting se cruzaron el año pasado en la final de consolación, con derrota lisboeta por penaltis.

Mientras, el Palma Futsal ha conquistado este título de Champions en las tres últimas temporadas y ahora buscará el cuarto empezando con una 'semi' en teoría más asequible. No en vano, ahí se verá las caras con un Etoile Lavalloise que nunca antes había alcanzado la Final Four.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Howe: "No podemos encogernos ante un partido así"

Eddie Howe insiste en que Newcastle debe mostrar carácter frente a Barcelona en la Liga de Campeones, destaca la importancia de no retroceder y subraya que los pequeños detalles y la experiencia determinarán el desenlace de la eliminatoria

Howe: "No podemos encogernos ante

El Gobierno llama a ser "inequívocamente antirracistas" frente al "resurgimiento de narrativas excluyentes"

El ejecutivo insta a reforzar la actuación institucional, impulsar la igualdad y cooperar con plataformas digitales ante el avance de discursos de odio y delitos relacionados, priorizando la protección de víctimas y un marco más justo en la sociedad

El Gobierno llama a ser

Un comité sirio revela "graves violaciones de DDHH" durante la ola de violencia sectaria en Sueida

El informe del organismo investigador confirma asesinatos, torturas, saqueos, ataques a viviendas y represión a comunidades minoritarias, con casi 1.800 fallecidos y más de 2.000 heridos, e insta a aplicar recomendaciones para castigar hechos y evitar nuevos abusos

Un comité sirio revela "graves

Experto señala que la mordedura de serpiente causa "unas 100.000 muertes" y casi 500.000 amputaciones al año en el mundo

Cada año se producen millones de encuentros accidentales con ofidios, principalmente en Asia, África y Sudamérica, causando secuelas graves y económicas, mientras organismos internacionales impulsan iniciativas para reducir el impacto y promover el acceso a tratamientos efectivos

Experto señala que la mordedura

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó