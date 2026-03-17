Jimbee Cartagena-Sporting de Lisboa y Palma Futsal-Etoile Lavalloise, cruces de la Final Four

El Jimbee Cartagena Costa Cálida se enfrentará al Sporting de Portugal y el Illes Balears Palma Futsal lo hará ante el Etoile Lavalloise Mayenne en la Final Four de la Champions League 2025-26, que se disputará del 8 al 10 de mayo en Pésaro (Italia).

Según deparó este martes el sorteo realizado por la UEFA, el Cartagena jugará su semifinal contra un asiduo en el cuadrangular definitivo por ser campeón de Europa. De hecho, los cartageneros y el Sporting se cruzaron el año pasado en la final de consolación, con derrota lisboeta por penaltis.

Mientras, el Palma Futsal ha conquistado este título de Champions en las tres últimas temporadas y ahora buscará el cuarto empezando con una 'semi' en teoría más asequible. No en vano, ahí se verá las caras con un Etoile Lavalloise que nunca antes había alcanzado la Final Four.