Israel anuncia la muerte de la fuerza paramilitar Basij en un bombardeo contra la capital de Irán, Teherán

El Ejército israelí declaró que durante la amplia operación aérea realizada el lunes sobre Teherán, varias figuras clave del aparato de seguridad iraní habrían estado entre los objetivos del bombardeo, según informó el medio Europa Press. Entre los mencionados por fuentes israelíes figura Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor de seguridad del líder supremo iraní fallecido, el ayatolá Alí Jamenei. A pesar de estas afirmaciones respecto a posibles víctimas entre la cúpula de seguridad iraní, medios de comunicación iraníes adelantaron la inminente difusión de un mensaje de Lariyani, sugiriendo que el dirigente permanecería con vida. En este contexto, Israel anunció oficialmente la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en uno de los ataques ejecutados el mismo lunes contra la capital iraní.

El comunicado del ejército israelí, reproducido por Europa Press, detalló que bajo el liderazgo de Soleimani, la unidad Basij dirigió “las principales operaciones represivas en Irán, empleando violencia, arrestos generalizados y fuerza contra manifestantes”. El texto precisó que Soleimani fue abatido en el marco de una misión aérea en la que participaron decenas de aviones y en la que se destruyeron centros considerados estratégicos por el gobierno israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el ataque no se limitó al comandante de la Basij, sino que incluyó instalaciones clave del Ministerio de Inteligencia, bases de mando y almacenamiento de drones, sistemas de defensa aérea y misiles balísticos dentro de Teherán.

Los bombardeos también tuvieron como objetivo un almacén de misiles balísticos en la ciudad de Shiraz, así como sistemas de defensa aérea adicionales en Yabriz, lo que, según el reporte de Europa Press, extendería la superioridad aérea israelí en la región y ofrecería protección adicional a su territorio. El ejército israelí hizo hincapié en que la operación constituyó una extensa ofensiva contra las capacidades militares y de seguridad interna de Irán.

Por otro lado, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, evaluó las acciones recientes del ejército señalando que “las fuerzas han obtenido logros significativos en operaciones de eliminación durante la última noche”, aunque evitó precisar los nombres de las personas abatidas. Zamir manifestó que estos resultados “tienen el potencial de impactar los logros de la campaña y las misiones de las FDI” y destacó que estas operaciones se suman a otras acciones antiterroristas realizadas en los días previos, algunas dirigidas contra miembros de organizaciones vinculadas a Gaza y Cisjordania que se encontraban, según su versión, ocultos en un piso franco en Teherán.

De acuerdo con Europa Press, Zamir resaltó que la ofensiva sobre Irán forma parte de una estrategia de debilitamiento sistemático de capacidades tanto militares como industriales del país, con un enfoque particular en elementos vinculados a la Guardia Revolucionaria y al régimen de seguridad interno. A su vez, mencionó que las acciones militares no se limitan a suelo iraní, dado que otra zona clave de actividad sería Líbano y además existen operaciones conjuntas con Estados Unidos.

Las autoridades iraníes, de acuerdo con Europa Press, contabilizaron hasta el momento más de 1.200 personas muertas a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel y Estados Unidos desde el 28 de febrero. Por su parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, reportó que la cifra real de víctimas mortales podría superar los 3.000, con la población civil representando la mayoría de los fallecidos.

El inicio de la operación coincidió con un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán que tenía como objetivo avanzar hacia un nuevo acuerdo nuclear. Según publicó Europa Press, esta coyuntura contribuyó a que Teherán respondiera militarmente a los ataques, extendiendo su ofensiva contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases estadounidenses desplegadas en la región.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la muerte del comandante Golamreza Soleimani, cuya eliminación fue anunciada por Israel como parte de su campaña militar contra instalaciones estratégicas e infraestructuras clave iraníes. Europa Press remarcó que la ofensiva ha implicado el uso de decenas de aviones de combate y municiones contra posiciones identificadas como centros de mando, depósitos y sistemas de defensa, con el objetivo, de acuerdo con la versión israelí, de dañar significativamente las capacidades operativas del gobierno iraní.

Finalmente, fuentes militares israelíes subrayaron que sus fuerzas continúan actuando sobre objetivos en Irán y en otras áreas de la región, mientras el conflicto sigue desarrollándose y las partes intercambian ataques y declaraciones sobre el alcance y los resultados de las operaciones en curso.