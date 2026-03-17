Israel anuncia la muerte de Alí Lariyani y la del jefe de la fuerza paramilitar Basij en bombardeos en Irán

La cifra de muertes en Irán continúa en aumento tras los recientes bombardeos, con más de 1.200 personas fallecidas confirmadas por las autoridades de ese país y reportes de la organización Human Rights Activists in Iran que elevan el registro a más de 3.000 víctimas, en su mayoría civiles. La ofensiva fue ejecutada a partir del 28 de febrero en una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos, en medio de intensas negociaciones entre Washington y Teherán para un posible nuevo acuerdo nuclear. Según publicó el medio español Europa Press, el Gobierno de Israel sostiene que la operación tenía como objetivo golpear al aparato de seguridad nacional iraní y debilitar sus capacidades estratégicas.

El gabinete israelí ha afirmado que, entre las figuras eliminadas, se encuentran Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y asesor de seguridad de Jamenei, y Golamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró en un mensaje divulgado por su oficina que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu autorizaron continuar con los ataques selectivos contra la cúpula del régimen iraní, con la intención de desarticular la estructura de mando y prevenir su reconfiguración. Katz expresó que “el programa de aniquilación [iraní] está siendo destruido y sus líderes y capacidades están siendo neutralizados”, según recogió Europa Press. Katz también citó al expresidente estadounidense Donald Trump, señalando el ritmo acelerado de cambios en la jerarquía iraní.

El Ejército israelí aseveró que Soleimani fue abatido durante un bombardeo en Teherán la noche del lunes. La institución sostuvo que durante el mando de Soleimani, la unidad Basij desempeñó un papel predominante en las operaciones represivas dentro del país, incluyendo el uso de la fuerza y detenciones masivas contra manifestantes. Israel también informó haber lanzado una misión aérea de gran envergadura con la participación de “decenas de aviones”, durante la que arrojaron numerosas municiones sobre Teherán, focalizándose en centros de mando, acopios de drones, misiles balísticos y centros de defensa aérea. Algunas de las instalaciones atacadas habrían servido como base para la fuerza paramilitar Basij y el Ministerio de Inteligencia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron igualmente la destrucción de infraestructura estratégica clave, tanto en Teherán como en otras ciudades, como Shiraz y Yabriz. Específicamente, se habría atacado un centro de mando de fuerzas de seguridad interna y un almacén de misiles balísticos en Shiraz, mientras que en Yabriz se desmantelaron sistemas de defensa aérea. La entidad militar enfatizó que tales acciones expanden la superioridad aérea israelí en la región y contribuyen, según su análisis, a retrasar el avance militar de Irán por varias décadas, detalló Europa Press.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han reconocido oficialmente la muerte de Lariyani ni de Soleimani. En la cuenta de Lariyani en redes sociales apareció una carta manuscrita presuntamente autografiada por él, dedicada a los fallecidos en un ataque estadounidense frente a Sri Lanka, pero el oficio no menciona los bombardeos actuales ni aporta información sobre su situación. Lariyani había adquirido relevancia como uno de los individuos de mayor influencia dentro del liderazgo iraní, en parte por su labor como asesor de Jamenei. Tras la muerte de este último el 28 de febrero durante los primeros bombardeos, su hijo Mojtaba Jamenei asumió la jefatura suprema del Estado iraní el 8 de marzo.

De acuerdo con Europa Press, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, valoró los “logros significativos en operaciones de eliminación durante la última noche”, aunque prefirió no confirmar nombres específicos. Zamir añadió que las acciones recientes podrían tener efectos sobre los objetivos y el desarrollo de misiones en curso, e incorporó las operaciones antiterroristas ejecutadas contra figuras vinculadas con organizaciones palestinas y extranjeras. Entre ellas, detalló, efectivos israelíes habrían alcanzado en Teherán un refugio de altos cargos acusados de actividades terroristas e implicados en la zona de Gaza y Cisjordania.

El Estado Mayor de Israel también anunció la amplitud de la ofensiva en el Líbano, catalogando la región como un área prioritaria para futuras acciones militares conjuntas junto a Estados Unidos. Las autoridades israelíes recalcaron que proseguirán con el daño a las capacidades militares e industriales iraníes y mencionaron la neutralización de elementos de la Guardia Revolucionaria y de estructuras estatales bajo control del régimen, según informó Europa Press.

La crisis se desarrolla en un entorno caracterizado por fuertes tensiones internacionales. La acometida israelí-estadounidense en territorio iraní coincidió con un proceso de diálogo diplomático entre Estados Unidos e Irán, centrado en la posibilidad de resucitar un acuerdo nuclear. Ante la ofensiva, Irán reaccionó con ataques sobre intereses israelíes y estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que incluyó acciones armadas contra bases militares.

Los balances de víctimas civiles han suscitado preocupación entre organizaciones humanitarias. Según detalló Europa Press, la ONG Human Rights Activists in Iran denunció que los ataques han ocasionado la muerte de miles de personas no combatientes, cifra superior a la reconocida oficialmente por el gobierno iraní. En la región, el conflicto agrava la situación humanitaria e incrementa el riesgo de una escalada militar con consecuencias en el equilibrio geopolítico.

La escalada de violencia y la eliminación de altos funcionarios en Irán han generado incertidumbre respecto a la estabilidad interna del país y la repercusión de la ofensiva en el desarrollo de futuras negociaciones nucleares. Europa Press concluyó que la situación sigue siendo volátil y que la ofensiva ha impactado de manera significativa la cúpula de seguridad iraní y el contexto regional más amplio.