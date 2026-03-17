Irán niega que Mojtaba Jamenei haya viajado a Rusia para recibir tratamiento médico

La declaración del embajador iraní en Rusia sobre la supuesta hospitalización de Mojtaba Jamenei en Moscú vino acompañada de una crítica a la propagación de rumores que, aseguró, forman parte de una estrategia de “guerra psicológica” contra Irán. Esta respuesta del diplomático surge tras las informaciones que circularon en varios medios internacionales respecto al paradero y el estado de salud del nuevo líder supremo, detalló el medio Europa Press.

Según comunicó Europa Press, Kazem Jalili, quien encabeza la misión diplomática iraní en Moscú, rechazó categóricamente que Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Alí Jamenei, haya buscado atención médica en Rusia tras el bombardeo que acabó con la vida de su padre, de su madre y de varios miembros cercanos de la familia el 28 de febrero, durante los primeros ataques de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El embajador recurrió a sus redes sociales para desmentir los reportes y calificó las noticias acerca del viaje de Mojtaba Jamenei como una fabricación sin fundamento, impulsada por lo que describió como una campaña mediática hostil.

En su mensaje, Jalili utilizó un refrán persa para señalar que “el hábito de mentir nunca abandona la mente de un mentiroso, pero un proverbio iraní dice que un mentiroso tiene poca memoria y olvida rápido”. Atribuyó la proliferación de dichos rumores a una “guerra psicológica” ejercida desde fuera del país. Además, afirmó que los dirigentes de la República Islámica no recurren a esconderse o a abandonar Irán, y afirmó: “Los líderes iraníes no necesitan huir ni esconderse en refugios; su lugar está en las calles, entre el pueblo”. Concluyó su intervención asegurando que “la sangre del mártir Jamenei anula la magia de la guerra psicológica y el aluvión de mentiras”, y defendió la posición de las autoridades ante las hostilidades en curso.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al ser consultado sobre la veracidad de la noticia publicada por un medio kuwaití en la que se informaba de la presencia de Mojtaba Jamenei en Rusia tras el ataque, optó por no hacer comentarios, informó también Europa Press. Esta falta de pronunciamiento añadió otra capa de incertidumbre respecto a la circulación de informaciones sin confirmación oficial.

La Asamblea de Expertos, organismo encargado de designar al guía supremo en Irán, otorgó el domingo el liderazgo religioso y político a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, asesinado junto a su familia a causa de la ofensiva extranjera sobre territorio iraní. Según datos difundidos por las autoridades iraníes y recogidos por Europa Press, el ataque ejecutado por fuerzas estadounidenses e israelíes en el contexto de negociaciones nucleares provocó además el fallecimiento de la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, su hija, una nieta y otros familiares cercanos en el mismo acto.

El último balance oficial compartido por representantes iraníes y reportado por Europa Press cifra en más de 1.200 las víctimas mortales provocadas por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático. No obstante, Human Rights Activists in Iran, organización no gubernamental con base en Estados Unidos y cuyas estimaciones aparecen en el mismo informe, ha elevado el número de muertos a más de 3.000, en su mayoría civiles. Estos datos muestran la escala de las pérdidas humanas y la intensidad de los enfrentamientos recientes.

Europa Press también puntualizó que la ofensiva militar, identificada como respuesta a la situación de incertidumbre alrededor del programa nuclear iraní y desarrollada durante una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, desencadenó nuevas respuestas desde el gobierno iraní. Teherán ha ejecutado ataques contra posiciones y objetivos israelíes y estadounidenses en la región del Medio Oriente, incluyendo instalaciones de carácter militar y bases en territorio extranjero.

Las versiones mediáticas que circularon respecto a un posible traslado de Mojtaba Jamenei al extranjero para recibir atención médica surgieron tras el bombardeo en el que resultó herido y que ocasionó la muerte de su padre y otros familiares, información que según el embajador Jalili no corresponde a la realidad. Las redes sociales y algunos medios de comunicación internacionales amplificaron esta idea, lo que llevó a las autoridades diplomáticas y políticas iraníes a reiterar su postura, negando cualquier movimiento de evasión o salida del país por parte de sus principales líderes religiosos.

La intervención del embajador Jalili forma parte de la estrategia de las autoridades iraníes de responder a lo que califican como manipulación informativa y operaciones de guerra psicológica en el contexto de la tensión creciente con Israel y Estados Unidos. Europa Press concluyó que estos incidentes ocurren en un clima de confrontación militar directa, negociaciones suspendidas y una alta presencia de desinformación en torno a la situación interna iraní y a la figura del nuevo guía supremo, Mojtaba Jamenei, cuya legitimidad y liderazgo se afianzan en medio de la crisis.