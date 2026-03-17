Iñaki Williams, Thomas Partey y Sibo en la lista para amistosos ante Austria y Alemania

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- Iñaki Williams (Athletic Club), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Oviedo) figuran en la lista de convocados por Otto Addo, seleccionador de Ghana, para los amistosos contra Austria y Alemania de finales de mes.

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuittgart el lunes 30 en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para los que vuelven a la citación, entre otros, el mayor de los Williams y Thomas Partey.

Addo ha convocado por primera vez a Derrick Luckassen (Pafos), Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98), Marvin Senaya (Auxerre) y Daniel Agyei (Kocaelispor).

Convocados:

Porteros: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Defensas: Patrick Pfeiffer (Darmstadt), Derrick Luckassen (Pafos), Derrick Kohn (Union Berlín), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Kojo Oppoong Pepprah (Niza), Jonas Adjetey (Wolfsburgo), Marvin Senaya (Auxerre), Alexander Djiku (Spartak Moscú), Gideon Mensah (Auxerre)

Medios: Thomas Partey (Villarreal), Elisha Owusu (Auxerre), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Kwasi Sibo (Real Oviedo).

Delanteros: Brandon Thomas Asante (Coventry City), Jordan Ayew (Leicester City), Prince Adu (Viktoria Plzen), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Iñaki Williams (Atlhetic Club Bilbao), Antoine Semenyo (Manchester City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta) y Daniel Agyei (Kocalispor).

Mueren dos palestinos en un bombardeo de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

El ejército israelí lanzó un ataque aéreo en una zona cercana a Jan Yunis, ocasionando al menos dos fallecidos y más de diez lesionados, según fuentes palestinas, pese al cese de hostilidades acordado por las partes en octubre

Mueren dos palestinos en un

Hasta el 58% de los nuevos proyectos de innovación en salud ya utilizan inteligencia artificial

Expertos aseguran que las tecnologías basadas en inteligencia artificial están transformando los avances médicos, agilizando diagnósticos y facilitando nuevas soluciones para pacientes, mientras enfatizan la necesidad de garantizar ética, seguridad y liderazgo profesional en el sector

Hasta el 58% de los

Zelenski acepta una misión de la UE para comprobar el estado de Druzhba tras pedirlo Von der Leyen y Costa

La aprobación de una inspección comunitaria sobre el oleoducto clave busca destrabar la ayuda a Kiev y el nuevo paquete de sanciones, tras la presión de Bruselas ante el bloqueo húngaro y los recientes ataques atribuidos a Rusia

Zelenski acepta una misión de

Alta velocidad, gestión del Patronato de Recaudación y defensa del campo, a debate en el pleno de Diputación

Las principales formaciones políticas presentan iniciativas en la sesión del miércoles para exigir soluciones ante retrasos en infraestructura ferroviaria, el colapso de la recaudación provincial y el impacto del tratado con Mercosur en el sector agroalimentario malagueño

Alta velocidad, gestión del Patronato

Marc Márquez: "Que MotoGP vuelva a Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato"

Miles de aficionados vibran en Goiania con el retorno de la máxima categoría del motociclismo a territorio brasileño tras casi cuatro décadas, con entradas agotadas y expectativas al máximo para un fin de semana considerado histórico por equipos y pilotos

Marc Márquez: "Que MotoGP vuelva