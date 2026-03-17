Iñaki Williams, Thomas Partey y Sibo en la lista para amistosos ante Austria y Alemania

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- Iñaki Williams (Athletic Club), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Oviedo) figuran en la lista de convocados por Otto Addo, seleccionador de Ghana, para los amistosos contra Austria y Alemania de finales de mes.
El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuittgart el lunes 30 en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para los que vuelven a la citación, entre otros, el mayor de los Williams y Thomas Partey.
Addo ha convocado por primera vez a Derrick Luckassen (Pafos), Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98), Marvin Senaya (Auxerre) y Daniel Agyei (Kocaelispor).
Convocados:
Porteros: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)
Defensas: Patrick Pfeiffer (Darmstadt), Derrick Luckassen (Pafos), Derrick Kohn (Union Berlín), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Kojo Oppoong Pepprah (Niza), Jonas Adjetey (Wolfsburgo), Marvin Senaya (Auxerre), Alexander Djiku (Spartak Moscú), Gideon Mensah (Auxerre)
Medios: Thomas Partey (Villarreal), Elisha Owusu (Auxerre), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Delanteros: Brandon Thomas Asante (Coventry City), Jordan Ayew (Leicester City), Prince Adu (Viktoria Plzen), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Iñaki Williams (Atlhetic Club Bilbao), Antoine Semenyo (Manchester City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta) y Daniel Agyei (Kocalispor).