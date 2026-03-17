España recibe una aportación extra de 244 millones del Fondo Europeo de Asilo, un 68% más que lo previsto desde 2022

Entre las distintas medidas implementadas con financiación europea, los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) han atendido desde 2022 a 260.156 personas y documentado a 126.396, en instalaciones situadas en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga. Estas cifras reflejan el alcance de los proyectos desarrollados con el apoyo del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), cuya aportación extra a España de 244 millones de euros eleva el total asignado hasta los 812 millones desde el inicio del programa, según publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta nueva contribución representa un incremento del 68% respecto a la asignación inicial de 482 millones prevista en 2022 y forma parte de la quinta modificación presupuestaria del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración para el periodo 2021-2027, tal como detalló el Ministerio.

De acuerdo con lo difundido por el Ministerio español, la cifra global financiada para políticas migratorias y de asilo en España se aproxima a los 900 millones de euros. Este total contempla también los 82 millones provenientes en el mismo periodo del denominado mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a dar respuesta a prioridades estratégicas y a necesidades urgentes. Las actuaciones asociadas a estas partidas presupuestarias se concentran mayoritariamente en la Secretaría de Estado de Migraciones.

El medio reportó que la Comisión Europea ha señalado el año 2026 como fecha prioritaria para destinar fondos a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) en todos los países miembros de la Unión Europea. En ese contexto, la nueva asignación del Fondo FAMI en España dirigirá 129,5 millones de euros específicamente a desplegar el pacto en el ámbito nacional. El objetivo principal del FAMI consiste en mejorar la gestión de los flujos migratorios y fortalecer el desarrollo de una política común de inmigración y asilo en Europa, con pleno respeto a los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Tal como ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Programa Nacional del Fondo en España y sus sucesivas modificaciones han canalizado recursos económicos para diversas operaciones y proyectos desde el año 2022. El respaldo a los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) surge como uno de los principales ejemplos en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo. Las instalaciones, creadas por el Ministerio tras la crisis de desplazados por la guerra en Ucrania, reciben financiación desde enero de 2023 para gastos como personal administrativo, técnicos y servicios de mantenimiento, gracias a los Fondos FAMI.

El medio apuntó también el apoyo del Observatorio Español del Racismo y Xenofobia (OBERAXE) con recursos provenientes de este Fondo. Las actividades de OBERAXE incluyen la recopilación y el análisis de datos sobre fenómenos de racismo y xenofobia en España. Los mismos fondos han permitido impulsar el Marco Estratégico de Ciudadanía, Inclusión y contra el Racismo y la Xenofobia, junto con la definición de indicadores para el seguimiento.

En la lista de proyectos respaldados por el Fondo FAMI se encuentran 22 iniciativas centradas en la prevención y protección de víctimas de trata de seres humanos y otras 52 en la prevención y protección de mujeres migrantes víctimas de la violencia de género, así como en la asistencia a sus descendientes. Según consignó el Ministerio, desde 2021, los recursos de este Fondo europeo también han respaldado convocatorias dirigidas a facilitar el retorno voluntario de personas provenientes de terceros países. Estos retornos contemplan la elaboración de itinerarios individualizados, que incluyen apoyo para el emprendimiento a través de formación en autoempleo y gestión empresarial, asistencia técnica y seguimiento durante la puesta en marcha de los proyectos asociados al proceso de retorno.

En el ámbito del reasentamiento de personas refugiadas, el Plan Nacional de Reasentamiento aprobado cada año por el Gobierno español ha recibido fondos europeos. Durante 2025, dicho Plan permitió el reasentamiento de 817 personas refugiadas que recibieron protección internacional en España. La mayoría de estas personas procedía del Líbano y Costa Rica, según informó el Ministerio.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, declaró que la ampliación presupuestaria supone “la confianza de las instituciones europeas en el modelo migratorio español” y consideró que el país se ha convertido en un referente internacional por combinar eficacia con un enfoque basado en derechos humanos, según destacó el medio.

La Comisión Europea, de acuerdo con el Ministerio, ha orientado los fondos adicionales y las futuras asignaciones presupuestarias al cumplimiento de los compromisos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que establece líneas comunes de actuación a todos los Estados miembros en la materia. Los recursos aprobados permitirán seguir financiando medidas que abarquen asistencia humanitaria, protección internacional, apoyo a víctimas, integración e iniciativas de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, en conformidad con los estándares europeos y las prioridades del Gobierno español.

Según difundió el Ministerio y recogieron diversos medios, estas partidas buscan responder a las complejidades de la movilidad internacional y las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, consolidando la coordinación tanto a nivel nacional como comunitario, a través de programas estructurados y estrategias de inclusión adaptadas al contexto social actual.

La distribución de estos fondos y su impacto en los servicios públicos, la protección de derechos y la inclusión de personas migrantes, así como en la respuesta a situaciones de emergencia y desafíos migratorios en Europa, seguirá regulada según las reglas europeas y las prioridades definidas por la Comisión Europea y el Gobierno español.