España confía en que el acuerdo sobre Gibraltar esté "listo" para su aplicación provisional ya el 10 de abril

El plan de ejecución necesario para la eliminación de la Verja se encuentra en una fase de discusiones avanzadas entre España y el Reino Unido, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Exteriores citadas por Europa Press. Esta implementación constituye un requisito previo para que el acuerdo sobre Gibraltar pueda entrar en vigor, aunque sea de manera provisional. Según la misma fuente y el medio Europa Press, la concreción de este plan determinará la supresión de las barreras físicas en la frontera, siguiendo lo estipulado en el artículo 7 del tratado cerrado en diciembre. En este contexto, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmó desde Bruselas que el Gobierno español trabaja con el objetivo de que el procedimiento para la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar esté listo el 10 de abril.

Según publicó Europa Press, estas afirmaciones tuvieron lugar al margen de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Sampedro precisó que el Ejecutivo español mantiene una postura optimista respecto a la posibilidad de cumplir con el calendario previsto, a pesar de que España no tiene la capacidad de garantizar los plazos del procedimiento en el seno de la Unión. “Estamos trabajando para que el 10 de abril esté listo y no esperamos que haya ningún problema”, declaró Sampedro a la prensa, en respuesta a preguntas sobre posibles alternativas en caso de que surjan retrasos y no se concluya el proceso antes de la implementación definitiva del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES).

El medio Europa Press detalló que, para la activación del nuevo sistema de controles fronterizos europeos el 10 de abril, resulta fundamental que el acuerdo de Gibraltar esté preparado, puesto que modificará el régimen de entrada y salida en la frontera con el Peñón. La coordinación incluye el contacto directo con el Parlamento Europeo y un trabajo conjunto y constante con la Comisión y el Consejo, además de las tareas operativas sobre el terreno para asegurar que todas las condiciones se encuentren listas al momento de la entrada en vigor.

Europa Press señaló también que la Comisión Europea trasladó los textos legales al Consejo y al Parlamento Europeo en febrero como parte del proceso de ratificación, que exige tanto la aprobación de los veintisiete Estados miembros de la Unión como el visto bueno de la Eurocámara. Ante la posibilidad de que este trámite requiera más tiempo, la Comisión Europea solicitó la autorización para la firma y la puesta en marcha provisional del tratado, mientras se completa la ratificación definitiva por todas las instituciones involucradas.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tiene por objetivo desarrollar un marco jurídico específico para las relaciones bilaterales en la zona, dado que el Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado tras el Brexit y vigente desde 2021 no incluyó a Gibraltar dentro de sus disposiciones. Esta particularidad ha requerido el diseño de un tratado aparte, cuyo contenido aborda cuestiones fronterizas clave, incluyendo la supresión de la Verja.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la concreción de este acuerdo depende no solo de la tramitación en Bruselas, sino también de la elaboración conjunta, por parte de Madrid y Londres, de un plan de implementación. En palabras de las fuentes consultadas por dicho medio, “el plan de implementación está en una fase de discusiones muy avanzadas”, si bien no se ha precisado cuándo concluirán estas conversaciones ni los detalles específicos que contemplarán las medidas para eliminar la Verja.

El medio Europa Press recogió que, desde el Foreign Office británico, las autoridades carecieron de comentarios adicionales y solo afirmaron que “los detalles adicionales sobre la supresión de la Verja serán anunciados a su debido tiempo”. La discreción que mantienen ambas partes subraya el carácter delicado de las negociaciones sobre uno de los puntos centrales del tratado.

El comisario europeo responsable de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, mantuvo una reunión en Bruselas con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el lunes anterior, abordando la situación del proceso aunque, según consignó Europa Press, no trascendieron detalles acerca del contenido del encuentro ni de los avances logrados.

La fórmula que se plantea permitirá que el acuerdo tenga una aplicación provisional mientras que el proceso de ratificación continúa su curso a nivel comunitario, una solución que puede facilitar la adaptación de los controles fronterizos al nuevo contexto posterior al Brexit. La supresión de la Verja representa uno de los elementos más significativos del tratado y se articulará conforme a lo pactado entre España y el Reino Unido, previa firma del “acuerdo administrativo pertinente”, de acuerdo con la redacción del texto diseñada en Bruselas y Madrid.

El seguimiento y avance de las tareas vinculadas a dicho plan de ejecución determinarán no solo la evolución de la frontera física en Gibraltar, sino también las condiciones prácticas para los desplazamientos y controles en la zona, así como la relación futura entre Gibraltar, España y la Unión Europea. Europa Press destacó que la coordinación entre todas las partes se considera esencial para la correcta implementación del acuerdo en la fecha prevista.