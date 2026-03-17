El PSIB critica el viaje de Prohens a República Dominicana dejando una toalla en su escaño: "Debería estar trabajando"

Un sombrero de paja, una toalla de playa, gafas de sol y un bote de crema solar se encontraron en el escaño de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, justo antes del inicio del pleno parlamentario, según consignó el medio elDiario.es. Con estos objetos, el grupo socialista transmitió simbólicamente su desacuerdo con la ausencia de la jefa del Ejecutivo, quien se encuentra de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico. La protesta se realizó antes de la sesión de este martes, aunque los objetos fueron retirados una vez comenzada la reunión.

Según informó elDiario.es, el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) utilizó sus redes sociales para manifestar que Marga Prohens "debería estar trabajando" desde su escaño para hacer frente a los problemas derivados de la denominada "guerra de Trump" y sus efectos negativos sobre los ciudadanos de las islas. El grupo parlamentario publicó una fotografía del asiento vacío con los artículos playeros y comentó: "Este es el escaño desde donde, ahora mismo, Prohens debería estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanos de las Islas, por culpa de la guerra de Trump, pero ella ha preferido ir al Caribe".

El viaje de la presidenta del Govern, detalló elDiario.es, incluye visitas a la República Dominicana y Puerto Rico. De acuerdo con el medio, la agenda de Prohens contempla varias reuniones institucionales, entre ellas, encuentros con empresas mallorquinas ubicadas en el Caribe. También se prevé la visita a las casas baleares presentes en ambos países, espacios que acogen a la comunidad de origen balear en América.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, acompaña a la presidenta durante este desplazamiento oficial. Según publicó elDiario.es, la delegación mantendrá un programa de actividades centrado en fortalecer los lazos con la diáspora balear y explorar oportunidades de colaboración institucional y empresarial.

El momento elegido para el viaje por parte de Prohens ha generado críticas de la oposición. El PSIB, principal partido frente al Gobierno balear, cuestionó la ausencia de la presidenta en un periodo que, consideran, requiere de su implicación directa en los debates y en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía debido al escenario internacional, aludiendo de forma específica a las repercusiones de la guerra comercial promovida por el expresidente de Estados Unidos.

De acuerdo con elDiario.es, esta situación propició la acción simbólica de los socialistas en la Cámara, quienes quisieron visibilizar lo que interpretan como una falta de compromiso por parte de la presidenta en momentos de debate clave para el archipiélago. Los objetos de playa colocados en el escaño sirvieron como recordatorio de la ausencia, aunque fueron retirados antes del inicio efectivo del pleno parlamentario.

El grupo socialista argumentó en su mensaje que la presencia de Prohens en el hemiciclo resultaba necesaria para atender de forma directa las preocupaciones ciudadanas y el impacto de decisiones internacionales en la economía y el bienestar de la población local. ElDiario.es recogió que tanto la publicación en la cuenta de X (anteriormente Twitter) del PSIB, como la acción en el propio Parlament, formaron parte de una estrategia para destacar el descontento social y político por la agenda institucional elegida por el Ejecutivo balear en una coyuntura marcada por desafíos económicos.

A lo largo de la sesión, la bancada socialista insistió en que la participación activa de la jefa del Govern en el Parlamento constituye un elemento esencial para el trabajo legislativo y la atención a los problemas derivados del contexto global. Según reportó elDiario.es, la reacción del Gobierno balear ante las críticas no se hizo pública en el momento en que se retiraron los objetos de protesta ni durante el pleno.

El viaje institucional de Prohens y parte de su gabinete responde a la intención de fortalecer vínculos con la comunidad balear en el Caribe y facilitar el crecimiento de empresas isleñas que operan en la región. El medio elDiario.es detalló que estos encuentros forman parte de una serie de misiones oficiales programadas por el Ejecutivo, aunque la oposición considera que estas tareas se deberían priorizar en otros periodos o en un formato compatible con la agenda parlamentaria.

La cobertura ofrecida por elDiario.es destaca la relevancia que ha tomado el debate sobre la presencia física de los dirigentes políticos en los órganos de representación y la capacidad de estos para equilibrar las obligaciones institucionales fuera del territorio con la actividad parlamentaria local. La acción simbólica realizada en el Parlament balear ha generado debate sobre el papel de la oposición para fiscalizar la labor del Ejecutivo y la oportunidad de las ausencias institucionales en plena actividad política local.