(Crónica) El PSG despacha al Chelsea y el Arsenal tumba al Leverkusen de camino a cuartos de final

Maxi Araújo marcó el gol que consolidó la remontada y la clasificación del Sporting de Lisboa frente al Bodo/Glimt, tras un partido donde el conjunto local mostró insistencia ofensiva y eficacia en casa. De acuerdo con el medio Europa Press, el Sporting alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones después de superar por 5-0 a los noruegos en el Estádio José Alvalade, revirtiendo así el 3-0 en contra de la ida y acompañando a Paris Saint-Germain y Arsenal en la siguiente instancia del torneo.

Según detalló Europa Press, el encuentro en Lisboa correspondió al primer turno de la jornada y desde el inicio se desarrolló con un Sporting volcado al ataque, pese al resultado adverso global. Francisco Trincão generó las dos primeras llegadas antes del minuto cinco, mientras que Luis Suárez, especialmente activo, obligó a Nikita Haikin a actuar con frecuencia bajo los tres palos. El primer gol llegó poco después de la media hora, cuando Gonçalo Inácio conectó de cabeza en un córner para anotar el 1-0 y alimentar la esperanza local. El Bodo/Glimt, aunque respondió tras esa anotación, solo puso en peligro al Sporting en una acción de Odin Bjortuft, cuyo remate de cabeza impactó el larguero y, en el rebote, volvió a golpear el travesaño. El cuadro noruego, salvo ese acercamiento y un contragolpe sin destino, fue superado y perdió fuerza al regresar del descanso.

La superioridad del Sporting se tradujo en el segundo tanto en el minuto 61, obra de Pedro Gonçalves, quien definió a placer tras una asistencia de Luis Suárez, que había ganado la posición sobre su defensor. Llegada la recta final del partido, Iván Fresneda provocó un penal tras centro desde la banda, que Luis Suárez transformó en gol y estableció el 3-0 en el minuto 75, tras la revisión del VAR. Haikin evitó que las cifras se dispararan con una intervención, pero la tendencia del partido señaló al conjunto lisboeta. Al inicio de la prórroga, Daniel Bragança avanzó por el costado izquierdo, cedió el balón a Francisco Trincão y este asistió a Maxi Araújo, autor del tanto que igualó el marcador global y desató la celebración. Ya en el tiempo añadido, una recuperación de Bragança permitió a Rafael Nel adentrarse en el área y marcar el quinto con un potente remate. Europa Press consignó que el rendimiento del Sporting durante la eliminatoria de vuelta resultó determinante para certificar su pase.

En Londres, el Paris Saint-Germain aseguró su clasificación al vencer 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge, tal como publicó Europa Press. El primer golpe lo asestó Khvicha Kvaratskhelia, quien aprovechó un despeje defectuoso de Mamadou Sarr apenas en el minuto 6 y remató al fondo de la red con un zurdazo. Unos minutos después, Warren Zaïre-Emery recuperó el balón en campo rival, pasó a Achraf Hakimi y este habilitó a Bradley Barcola, que definió con la derecha tras controlar con la izquierda, ampliando la ventaja.

El Chelsea intentó reaccionar mediante las llegadas de João Pedro y Enzo Fernández, pero la defensa y el portero Matvey Safonov mantuvieron su arco en cero antes del descanso, frustrando los intentos locales. El PSG extendió la diferencia en la segunda mitad cuando Senny Mayulu, tras tomar un rebote al borde del área, anotó el tercer gol con un disparo potente y elevado en el minuto 62. Previamente, el PSG ya se había impuesto 5-2 en el partido de ida, situación que, reportó Europa Press, dejó al equipo francés con paso firme hacia los cuartos de final y minó notablemente el ánimo de la afición local, que presenció varias salvadas clave de Safonov.

En el Emirates Stadium, el Arsenal concretó su pase luego de derrotar por 2-0 al Bayer Leverkusen. Europa Press relató que el conjunto dirigido por Mikel Arteta arrancó con dominio y generó varias opciones claras desde el primer cuarto de hora. Leandro Trossard protagonizó las llegadas más peligrosas y fue precursor del primer gol con un centro desviado que terminó en saque de esquina. Poco después, Eberechi Eze abrió la cuenta con una volea tras una presión alta y recuperación en terreno alemán, culminando una jugada colectiva. El segundo tanto ocurrió tras otra presión eficaz en campo rival, donde Declan Rice aprovechó un balón suelto: se acomodó en carrera y disparó ajustado al poste derecho del guardameta del Leverkusen, asegurando la victoria y la clasificación del Arsenal, según informó igualmente Europa Press. Por su parte, el arquero David Raya contribuyó a mantener el resultado con una intervención destacada ante un remate de Ibrahim Maza, cerrando una noche de dominio local.

La jornada dejó así definidos tres nuevos clasificados a cuartos de final de la Liga de Campeones según Europa Press, tras desempeños contundentes en sus respectivos compromisos. Tanto PSG como Arsenal y Sporting destacaron por su capacidad ofensiva y control del juego en partidos de vuelta, factores decisivos para garantizar su presencia en la siguiente ronda del principal torneo de clubes europeos.