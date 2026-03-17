Cientos de personas dan la bienvenida a los reyes a su llegada a la plaza de Santa María

Un ramo elaborado con flores de olivo, representando el paisaje olivarero de Jaén y su papel destacado en la producción mundial de aceite de oliva, fue entregado a la reina Letizia durante su visita junto al rey Felipe VI a la capital jiennense. En este encuentro, caracterizado por la presencia de banderas nacionales y la asistencia de vecinos de toda la provincia, los monarcas encabezaron los actos organizados por el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, según detalló el medio Europa Press.

Felipe VI y Letizia volvieron juntos a la ciudad tras diecisiete años desde su última visita en pareja, realizada cuando aún ostentaban el título de Príncipes de Asturias. De acuerdo con Europa Press, desde primeras horas de la mañana, la plaza de Santa María se convirtió en un punto de encuentro multitudinario, con vecinos llegados no solo de la propia ciudad, sino también de otros municipios de la provincia, junto a alumnado de diversos centros educativos, todos ellos a la espera de saludar a los monarcas. El sol acompañó la jornada y la plaza, ubicada junto al Ayuntamiento, lució repleta de banderas de España.

La llegada de los reyes se produjo a las 12:30 horas, con una demora de aproximadamente quince minutos respecto al horario anunciado. A su arribo, el alcalde de Jaén, Julio Millán, les dio la bienvenida y entregó a Felipe VI el bastón de mando de la ciudad. Además del regidor municipal, Felipe VI y Letizia recibieron el saludo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien acompañó a los monarcas durante el acto, según consignó el medio Europa Press.

Antes de ingresar al consistorio, los reyes saludaron desde la calle a las personas congregadas, levantando ambos los brazos en señal de reconocimiento. Dentro del Ayuntamiento, mantuvieron un encuentro con los integrantes de la corporación municipal y registraron su firma en el libro de honor. Momentos después, salieron al balcón del salón de plenos junto al alcalde, ocasión en la que la multitud rompió en una ovación mientras los monarcas contemplaban la fachada principal de la Catedral. Felipe VI y Letizia comentaron la magnitud del edificio, de acuerdo a lo reportado por Europa Press.

La reina Letizia fue obsequiada con un ramo confeccionado con flores de olivo, en referencia al “mar de olivos” característico de la provincia, un símbolo ligado a la economía local y su relevante producción de aceite de oliva, producto conocido como el “oro verde” de Jaén.

La visita de los monarcas formó parte de los actos programados para festejar los 1.200 años desde que Jaén se convirtió en capital. Según la misma fuente, el alcalde publicó un bando invitando a la población a participar en la bienvenida. La convocatoria resultó en una gran asistencia, con la plaza llena de ciudadanos y visitantes, incluidos mayores de la residencia ubicada junto al Ayuntamiento, quienes tampoco quisieron perderse el momento.

La fecha inicial para esta visita fue el 29 de abril de 2025, pero debió cancelarse debido a un apagón que afectó a todo el país. En aquella ocasión, los reyes se comprometieron a regresar y cumplieron esa promesa once meses más tarde, como informó Europa Press.

Finalizada la recepción en el consistorio, Felipe VI y Letizia se desplazaron a pie al remodelado Salón Mudéjar, donde a las 13:15 horas contemplaron la exposición dedicada al 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén. Esta muestra resalta la evolución histórica de la ciudad y su papel en el contexto andaluz y español.

El itinerario de la jornada incluyó también una visita a las 14:00 horas a los Baños Árabes, un monumento del siglo XI situado bajo el Palacio de Villardompardo. Este espacio fue reconocido hace cuarenta años con el Premio Europa Nostra por los trabajos de rehabilitación y conservación. Los Baños Árabes destacan como uno de los complejos termales mejor preservados de Occidente, según remarcó Europa Press.

En cuanto a precedentes históricos, Europa Press recordó que la visita anterior de Felipe VI y Letizia a Jaén capital en calidad de pareja tuvo lugar en enero de 2008, cuando presidieron la inauguración del Nuevo Teatro Infanta Leonor siendo Príncipes de Asturias. Este reencuentro marca su primera visita conjunta como reyes a la urbe, en el contexto de los eventos conmemorativos del aniversario de la capitalidad. Felipe VI, además, ejerce como presidente de honor de la comisión organizadora del 1.200 aniversario de Jaén.

A lo largo de los últimos años, Felipe VI realizó varias visitas a Jaén de manera individual. Europa Press señaló que en diciembre de 2017 inauguró el Museo Íbero de Jaén, en abril de 2019 regresó al Teatro Infanta Leonor para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja y, en septiembre de 2021, acudió a Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Junto a Letizia, los reyes también se desplazaron en 2018 a Bailén para participar en la conmemoración del 210 aniversario de la victoria española frente a las tropas francesas, según publicó el medio.

La jornada se caracterizó por una atmósfera festiva, la presencia de estudiantes, representantes institucionales y numerosos ciudadanos que compartieron la misma plaza para presenciar la visita real.