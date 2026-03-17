Bruselas informa a Ucrania de los tres últimos bloques de negociación para su adhesión a la UE

Tras recibir la totalidad de los bloques temáticos requeridos, Ucrania afirma disponer ahora de la información necesaria para avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea, al contar con un panorama completo de los criterios y reformas que le exige Bruselas para iniciar formalmente las negociaciones. De acuerdo con el medio Europa Press, la Comisión Europea ha comunicado este martes a Kiev las condiciones correspondientes a los tres últimos bloques de negociación pendientes, lo que marca un paso clave dentro de la hoja de ruta para el ingreso ucraniano al bloque comunitario.

Según informó Europa Press, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, expuso en una rueda de prensa desde Bruselas que, tras su encuentro con el vice primer ministro ucraniano, Taras Kachka, y la viceministra chipriota para Asuntos Europeos, Marilena Raouna, Ucrania recibió los requisitos correspondientes a los grupos 3, 4 y 5, completando así el listado de reformas exigidas. Kos explicó que el grupo 3 abarca "Competitividad y crecimiento inclusivo", el grupo 4 "Agenda verde y conectividad sostenible", y el grupo 5, "Recursos, agricultura y política de cohesión".

La Comisión Europea entregó detalles sobre las transformaciones esperadas en cada bloque. Bajo el grupo 3, se enumeran medidas para mejorar el entorno empresarial, generar más empleo y atraer inversiones a la economía de Ucrania. El grupo 4 contempla iniciativas para fomentar fuentes de energía limpias, reforzar la confiabilidad de la electricidad y optimizar la infraestructura de transporte, incluidas carreteras, conexiones ferroviarias y pasos fronterizos. En cuanto al grupo 5, se establecen objetivos para robustecer la agricultura, afianzar el apoyo a las comunidades rurales y promover un manejo más eficiente de la tierra y el agua, según precisó Kos.

Europa Press recogió también que durante diciembre del año anterior, Bruselas ya había trasladado a Kiev los criterios para los otros tres grupos temáticos: "Fundamentos del proceso de adhesión a la UE", "Mercado interior" y "Relaciones exteriores". Así lo expuso la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en un mensaje difundido en redes sociales.

Marilena Raouna, en representación de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, manifestó su satisfacción por el avance, a la vez que resaltó la actitud proactiva de Ucrania al ajustarse a los alineamientos y reformas que se exigen. Raouna declaró que adelantar estos cambios va más allá de un trámite técnico y supone prepararse para negociaciones profundas y creíbles, que requieren un compromiso significativo con la normativa comunitaria y la implementación de reformas sustantivas.

El vice primer ministro ucraniano, Taras Kachka, agradeció a la Comisión Europea el impulso en el proceso y aseguró que Ucrania asume con seriedad el desafío de adelantarse y completar las reformas requeridas. "No podemos perder ni un día para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ya que este es nuestro interés común teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el mundo y cómo la agresión y la guerra se están extendiendo por todo el globo", sostuvo Kachka, citado por Europa Press.

La entrega de esta lista de reformas supone, según funcionarios ucranianos, que Kiev conoce ya todos los puntos de referencia necesarios para cumplir con los criterios de adhesión. Esta información permite que el gobierno ucraniano avance en paralelo mientras permanece a la espera de la apertura oficial de los primeros capítulos de negociación, por ahora congelados debido al veto de Hungría.

El medio Europa Press señaló que tanto la Comisión Europea como la presidencia chipriota han reconocido el progreso realizado hasta la fecha por Ucrania. Según la comisaria Kos, este nuevo paso facilita que el proceso de reformas gane ritmo y profundidad, incrementando la expectativa sobre una posible apertura de negociaciones formales en el futuro próximo, en caso de que se desbloqueen las posiciones políticas en el seno del Consejo de la Unión Europea.