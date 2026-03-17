Amnistía Internacional condena la posible "ejecución extrajudical" de una familia en Cisjordania

La Organización Amnistía Internacional ha puesto especial énfasis en el impacto psicológico que tendrán los hechos ocurridos en Tammun sobre los menores que sobrevivieron al ataque. Según reportó el medio, Mustafa y Jaled, de ocho y once años, presentaron lesiones en la cabeza y rostro y enfrentarán el trauma de haber presenciado la muerte de su padre, madre y dos hermanos, víctimas de disparos efectuados por soldados israelíes en la madrugada del domingo, cuando el vehículo familiar fue alcanzado por una ráfaga de fuego. En el suceso perdieron la vida Alí Jaled Sayel Bani Odé, de 37 años, su esposa Wad Ozman Aqel Bani Odé, de 35, y sus hijos Mohamad, de cinco, y Ozman, de siete. Este hecho, calificado como potencial “ejecución extrajudicial” por la organización, llevó a Amnistía Internacional a exigir una investigación urgente, imparcial e independiente sobre el operativo militar israelí.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la información obtenida por sus equipos y los testimonios recabados tras el ataque en Tammun apuntan a que los militares implicados aparentaban ser civiles palestinos antes de iniciar el tiroteo contra el automóvil de la familia Bani Odé. El comunicado atribuido a Heba Morayef, directora regional para Oriente Próximo y el Norte de África, puso en duda que la familia representara una amenaza, denunciando además que el Ejército israelí no proporcionó pruebas que justificasen el uso letal de la fuerza. Tal como recogió la organización, el episodio constituye un ejemplo más de lo que consideran un incremento preocupante en la frecuencia y severidad de la fuerza empleada en Cisjordania contra la población civil palestina.

La versión preliminar difundida por las Fuerzas Armadas israelíes sostiene que los soldados abrieron fuego porque el vehículo familiar se aproximó a gran velocidad hacia su posición, lo que fue interpretado como un riesgo. Sin embargo, según consignó Amnistía Internacional, este argumento no ha ido acompañado de evidencia tangible ni de procedimientos que demuestren el peligro real representado por los ocupantes del coche.

La entidad humanitaria también se refirió al contexto más amplio en el que se inserta el ataque, indicando que se trata solo del episodio más reciente en una lista de civiles desarmados fallecidos en acciones del Ejército israelí. Citando cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la organización detalló que desde el 7 de octubre de 2023 han muerto 1.071 palestinos, entre ellos 233 menores, en ataques de las fuerzas militares o de colonos israelíes. Amnistía Internacional denunció que desde el 28 de febrero se han registrado once asesinatos de civiles palestinos por parte de soldados israelíes, circunstancia que, según la organización, se enmarca en una tendencia creciente de impunidad.

En el pronunciamiento oficial, la ONG pidió que los responsables por esas muertes respondan ante la Justicia y subrayó el “largo historial de incumplimiento” de Israel en materia de protección de los habitantes palestinos de la zona ocupada. Amnistía Internacional señaló que la impunidad por violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y acciones que consideran genocidio, se perpetúa bajo lo que la entidad define como un régimen de apartheid implementado por Israel en los territorios ocupados.

El atentado en Tammun ha intensificado las exigencias de organismos defensores de derechos humanos para esclarecer en forma inmediata el suceso y establecer responsabilidades individuales y administrativas. Varias declaraciones recogidas por el medio subrayan la preocupación por el impacto a largo plazo que hechos como este tienen sobre la seguridad de la niñez y el tejido social de las comunidades palestinas.

Amnistía Internacional reiteró en su comunicado que considera fundamental la apertura de investigaciones independientes llevadas a cabo por organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en la región. La organización internacional insistió, en referencia a los hechos reportados por AI, en que la ausencia de rendición de cuentas fomenta la repetición de abusos y mantiene la percepción de impunidad entre las fuerzas de seguridad.

El caso de la familia Bani Odé forma parte del escenario de violencia sostenida que atraviesa Cisjordania, donde las operaciones militares han generado un saldo creciente de víctimas civiles, según los datos publicados por la OCHA y recogidos por Amnistía Internacional. Las circunstancias del último operativo militar en Tammun también motivaron críticas adicionales a las políticas de abordaje de seguridad por parte del Estado israelí en los territorios ocupados, tema recurrente en los informes y pronunciamientos de organismos humanitarios internacionales en la región.