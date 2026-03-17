Alta velocidad, gestión del Patronato de Recaudación y defensa del campo, a debate en el pleno de Diputación

El debate sobre la gestión y el funcionamiento del Patronato de Recaudación Provincial, afectado por cambios en su programa informático desde 2024 y cuyas incidencias persisten, se entrelaza con la discusión urgente sobre el impacto del acuerdo comercial con Mercosur en el sector agroalimentario andaluz. En este contexto, el pleno de la Diputación de Málaga, previsto para este miércoles, centra su atención en iniciativas de los principales grupos políticos que buscan exigir soluciones ante retrasos en obras de infraestructura ferroviaria, el colapso de la recaudación provincial y el riesgo para la agricultura local. Según ha publicado la agencia Europa Press, las propuestas abordan simultáneamente los problemas derivados de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, las dificultades técnicas y organizativas del sistema recaudatorio y la oposición al tratado con Mercosur.

De acuerdo con la información detallada por Europa Press, la moción urgente del Partido Popular se focaliza en los efectos económicos negativos causados por la paralización de la conexión directa del AVE. Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación y portavoz provincial de este grupo, argumenta que la demora en la reanudación del servicio genera “grave preocupación en los sectores estratégicos de la economía provincial”, en especial en el ámbito turístico. Ortega señala que las labores para restablecer la línea “no responden al ritmo que necesita la provincia” y sostiene que las previsiones hechas públicas por el presidente de Adif establecen que, hasta finales de abril, no se retomará la circulación de trenes, con una normalización total prevista solo hacia finales de año.

En su intervención, Ortega indica que la situación implica consecuencias económicas relevantes en uno de los periodos de mayor actividad turística para Málaga. El portavoz sostiene que estos retrasos constituyen un impacto directo sobre la economía y el desarrollo regional. Según publicó Europa Press, la moción del PP insta al Ejecutivo central a implementar “todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa entre Málaga y Madrid con todas las garantías de seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores”. La iniciativa pide además que el Gobierno informe de manera periódica y transparente sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos, así como sobre un plan integral de inversiones en infraestructura ferroviaria y refuerzo para el mantenimiento adecuado de las vías.

Por su parte, Antonio Luna, portavoz provincial de Vox, incide en la necesidad de que el Gobierno central adopte “medidas urgentes de compensación” para los sectores económicos perjudicados por la interrupción de la línea de alta velocidad. Luna enumera los daños sufridos en términos de empleo y actividad económica, asegurando que la situación ocasiona pérdidas superiores a 1.300 millones de euros, la destrucción de más de 1.300 puestos de trabajo y dificultades para otras tantas familias durante la Semana Santa. Acusa a las autoridades de negligencia y exige la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Vox reclama también compensaciones inmediatas y beneficios fiscales para las empresas y trabajadores afectados.

En relación con el Patronato de Recaudación Provincial, la moción urgente del PSOE, expuesta por el diputado Miguel Espinosa, aborda lo que califica como una “situación de caos organizativo” derivada de la implantación de un nuevo sistema informático a inicios de 2024. Según reportó Europa Press, Espinosa subraya que el problema persiste dos años después y afecta la reputación y el rendimiento del Patronato. El grupo socialista solicita a la presidenta del Patronato y al equipo de gobierno de la Diputación que informen con urgencia a los ayuntamientos sobre la naturaleza de las incidencias, las soluciones implementadas y el calendario previsto para normalizar el servicio. Además, el PSOE cuestiona la externalización de parte del servicio y demanda acelerar las acciones correctivas.

La defensa del sector agroalimentario frente al acuerdo comercial con Mercosur figura como otro de los puntos centrales. Según explicó el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, la moción urgente de su grupo considera que este tratado supone una amenaza directa para el sector primario andaluz y los principios democráticos comunitarios. Márquez señala que la entrada en vigor provisional del acuerdo sin que exista un pronunciamiento del Tribunal ni ratificación de la Eurocámara haría a los productores locales competir en condiciones desiguales. Por ello, entre las demandas de su grupo se incluyen la ratificación de la oposición al acuerdo, el impulso de una política agraria común con límites máximos que amparen pequeños y medianos productores, y el rechazo a actuaciones que puedan acelerar la despoblación rural. Conforme lo publicó Europa Press, Márquez puntualiza que “defender el campo es defender a Málaga, su economía y su futuro”.

El bloque popular también plantea la instauración de un régimen especial de exención del IVA para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, en línea con la directiva de la Unión Europea 2020/285. Según informó el diputado Luis Rodríguez, la medida busca reducir la carga administrativa y fiscal para autónomos y pequeños negocios. Rodríguez aclara que esta iniciativa no representa una irregularidad fiscal sino el cumplimiento de una obligación comunitaria que evitaría comparaciones desfavorables con otros países de la Unión. La moción pide al Gobierno que ejecute este régimen mediante procedimientos ágiles y claros para los contribuyentes afectados.

Por otro lado, la diputada del PSOE, Toñi García, ha presentado una moción referida al proyecto “La Joya H2”, destinado a la zona sur del Torcal de Antequera. Este proyecto se rechaza por considerárselo incompatible con la protección ambiental, patrimonial e hídrica del entorno. García sostiene la necesidad de que la transición energética se realice de modo planificado, compatible con la preservación del patrimonio natural y cultural, conforme indicó Europa Press.

Dentro de las iniciativas presentadas por Vox en el pleno, destaca otra moción destinada a prohibir el acceso con el rostro cubierto a todos los edificios e instalaciones de la Diputación de Málaga. Según la justificación del grupo, esta medida busca establecer una norma general para garantizar la seguridad en estos espacios.

El pleno de la Diputación, según consignó Europa Press, abordará así una agenda marcada por la urgencia de resolver tres problemas interrelacionados: el restablecimiento de la conexión de alta velocidad con Madrid, la solución al contexto de desajustes en el Patronato de Recaudación y medidas de protección para la agricultura local ante tratados internacionales, además de cuestiones relativas a la presión fiscal sobre autónomos y la gestión de proyectos energéticos y de seguridad en instalaciones públicas.