Almodóvar pide cambiar el 'No a la guerra' por el 'No a las guerras' y le "sorprende" el silencio en Hollywood

Durante una reciente entrevista, Pedro Almodóvar expresó su satisfacción al ver que figuras españolas, como Javier Bardem, se destacaron en la última gala de los Oscar por pronunciarse sobre los conflictos internacionales, mientras que la mayoría del sector estadounidense optó por el silencio. El cineasta manchego celebró la intervención de Bardem, quien, según detalló Europa Press, fue el único en la ceremonia que aludió de forma explícita a las guerras en Palestina, Irán y Ucrania, calificándolo como un ejemplo de valentía en un contexto donde predomina la discreción o la ausencia de posicionamiento público.

Según publicó Europa Press, Almodóvar, en el marco del estreno de su nueva película, “Amarga Navidad”, propuso revisar y actualizar el conocido lema “No a la guerra” por “No a las guerras”. Subrayó que la consigna original, surgida durante el conflicto en Irak, conserva actualidad, pero en las circunstancias actuales, con varios frentes bélicos activos, considera necesario hacer explícita esa pluralidad. El director manifestó durante la charla: “El eslogan 'No a la guerra' sigue estando vigente desgraciadamente. Yo todavía tengo la chapa, pero creo que habría que corregirla y poner 'No a las guerras'. Ahora no es solo Irak, son varias guerras”.

El medio Europa Press consignó que Almodóvar elogió la tradición del sector audiovisual español, donde muchos de sus integrantes, especialmente figuras públicas, adoptaron posturas claras frente a temas sociales y políticos. Recordó la movilización de 2003, cuando numerosos profesionales del cine español manifestaron públicamente su rechazo a la guerra de Irak, subrayando el orgullo que siente hacia sus colegas por no rehuir de su papel cívico. El director reconoció que la percepción común sitúa al sector audiovisual cerca de la izquierda política, aunque él mismo señala que no considera que “todos sean tan rojos”. Aseguró que el compromiso y la toma de posición pública se origina, en gran medida, en la responsabilidad añadida que supone ser una figura conocida.

Durante la misma conversación, el manchego cuestionó la creencia de que los cineastas deberían abstenerse de opinar sobre asuntos políticos, advirtiendo que exigir silencio en este ámbito constituye una limitación injusta de las libertades individuales. De acuerdo con Europa Press, Almodóvar indicó: “No es meterse en política, simplemente somos personas y tenemos derecho a decir nuestras opiniones acerca de la realidad que vivimos. Sustraerlo de esa libertad es una cosa muy injusta”.

En cuanto a la reciente ceremonia de los premios Oscar, el director expuso su sorpresa y cierto desencanto ante la ausencia de comentarios críticos sobre los conflictos armados globales. Solo Javier Bardem, actor español y amigo personal de Almodóvar, mencionó estos temas frente a la audiencia internacional. El cineasta sostuvo: “Lo que me sorprende, y me parece un poquito penoso, aunque no quiero utilizar palabras fuertes, es que solo hubiera una persona, que era nuestro Javier Bardem, que hizo alusión a Palestina y a la guerra de Irán y de Ucrania”. Insistió en su orgullo por la actitud de Bardem y resaltó la necesidad de mayor implicación desde otras figuras de la industria internacional.

En relación con su última obra, “Amarga Navidad”, que llega a los cines este viernes, Almodóvar detalló que se trata de un proyecto profundamente personal, en el que explora la figura del cineasta utilizando elementos de ficción y realidad. El medio Europa Press señaló que en este filme, como ya ocurriera en “Dolor y gloria”, sitúa a un director de cine como eje central de la trama. Almodóvar explicó que, en sus últimas producciones, ha optado por una narrativa más introspectiva, admitiendo que los temas abordados guardan una relación directa con su propia experiencia vital.

El realizador destacó que el guion y la producción de su obra mantienen la misma libertad con la que inició su carrera. “Yo la libertad la doy siempre a la hora de escribir y de rodar. No sé hacerlo de otro modo porque así es como empecé y así es como sigo haciéndolo, con la misma pasión que al principio”, afirmó según consignó Europa Press. Sobre su proceso creativo, describió que nunca ha enfrentado un vacío de ideas y que habitualmente avanza en varios proyectos simultáneamente, de modo poco ordenado. “Siempre tengo más de una idea en el escritorio y voy desarrollándolas de un modo desordenado”, explicó.

Respecto a la caracterización de los personajes en “Amarga Navidad”, Almodóvar contó que buscó alejarse de cualquier idealización, eligiendo en cambio poner al protagonista, que guarda semejanza con él, frente a situaciones complicadas y desafiantes. Añadió que el actor Leonardo Sbaraglia, quien encarna al director en esta producción, le resulta físicamente similar y emite frases que el propio Almodóvar podría pronunciar, aumentando el componente autobiográfico del relato. Sin embargo, insistió en que su intención consistió en “reflejarlo de manera grave y severa”, evitando la complacencia y abordando también las debilidades y errores inherentes al poder del director. Sobre este punto, expresó: “Los directores tenemos un enorme poder. Los equipos están por obedecerte y tú puedes dar todo tipo de órdenes que forman parte del trabajo y el trabajo de los demás es llevarlas a cabo pero eso te da un poder descomunal que hay veces que puedes dar o puedes pedir cosas que no son absolutamente legítimas. Quería zarandear un poco a esa figura totémica del director y ver sus debilidades y sus fallos y sus, no abusos, pero cuestionarle de que no todo lo que hace tiene el derecho a hacerlo”, declaró el director en el diálogo con Europa Press.

La película, según explicó su creador, representa un ejercicio de introspección y crítica personal. Consideró el rodaje y la escritura de “Amarga Navidad” como una experiencia “liberadora”, que le ha permitido examinar sus propios miedos, límites y contradicciones. Confesó ser una persona “muy pudorosa”, aunque reconoció haber superado parte de esa reserva debido a un estilo de vida cada vez más aislado, lo que influye en que sus historias recientes tengan una base más vinculada a sus vivencias. Señaló: “Me tengo más a mí como referencia porque soy yo el que me inspira, pero hago mucha menos vida que antes”.

En la entrevista difundida por Europa Press, Almodóvar reiteró que “Amarga Navidad” es, hasta la fecha, el proyecto donde ha sido más severo consigo mismo y con la imagen del cineasta como protagonista. Valoró que mezclar ficción y elementos autobiográficos le permitió explorar el papel del director tanto desde su potencial creativo como desde los riesgos y cuestionamientos éticos asociados a su posición de liderazgo en el set. También incidió en su interés por abordar en pantalla el debate sobre los límites de la autoridad creativa y el impacto de las decisiones del director en su equipo, señalando la importancia de reconocer errores y vulnerabilidades desde el poder.

En el contexto de su lanzamiento más reciente y de los debates actuales sobre el rol de los profesionales del cine en la discusión política y social, Almodóvar, según relató Europa Press, reiteró la función social que pueden desempeñar los artistas, alentando una reacción pública clara ante conflictos y situaciones de injusticia, tanto desde el cine español como en la industria internacional.