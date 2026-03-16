Vox dice estar "estupefacto" con las palabras del Rey sobre la Conquista

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, afirmó que los posibles abusos cometidos por España en América resultan insignificantes comparados con los que, en su opinión, existían entre los propios pueblos de esas tierras y con lo que calificó como la colosal obra de España durante la Conquista. Según detalló Europa Press, esta declaración se produjo tras las reflexiones del Rey Felipe VI durante su visita a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional, donde el monarca expresó que la Conquista estuvo marcada por “mucho abuso” a pesar de las Leyes de Indias y sostuvo que algunas prácticas de ese periodo, analizadas desde los valores actuales, no son motivo de orgullo.

La reacción de Vox no tardó en llegar. El propio Terstch manifestó su desacuerdo a través de la red social X, en comentarios recogidos por Europa Press. Manifestó sentirse “estupefacto” ante las palabras del jefe del Estado, y planteó que la postura del Rey representa una “formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles”. Terstch, que insistió en que sus críticas son emitidas con respeto, dirigió un mensaje directo a Felipe VI: “Señor, mi Rey Felipe VI, con todo respeto, le recuerdo que ‘mucho abuso’ hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución que su Majestad”.

Europa Press también señaló que Terstch reivindicó la llamada “gesta americana” iniciada tras la Reconquista y lo que denominó como “milagro civilizatorio”, en el que, según sus palabras, prevalecieron la generosidad, el servicio y la entrega, tanto hacia los españoles como hacia los indígenas y mestizos, y la Corona española. Consideró que, dentro de estas circunstancias, existieron abusos como ocurre en toda comunidad humana, pero los relacionó con dimensiones relativamente menores si se comparan con otros contextos históricos.

Las palabras de Felipe VI, pronunciadas en el marco de la visita junto al embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, fueron la primera ocasión en que el monarca abordó en público el tema de los excesos cometidos durante la Conquista, más allá de las directrices legales impuestas por los Reyes Católicos para la protección de la población indígena. Según la cobertura de Europa Press, Felipe VI admitió que algunos comportamientos del periodo colonial, a la luz de los valores contemporáneos, distan de ser motivos de orgullo, aunque también defendió la necesidad de examinar ese pasado en su contexto y abogó por evitar el “excesivo presentismo moral”, solicitando análisis objetivos y rigurosos para extraer lecciones ante las controversias morales y éticas de la época, especialmente en relación con el ejercicio del poder.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la declaración del monarca se produce tras años de solicitudes de una disculpa por parte de la Corona española. El expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, remitió una carta en marzo de 2019 instando al Rey a pedir perdón por los agravios derivados de la Conquista. La ausencia de una respuesta formal a esta misiva fue, según notificó posteriormente la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, uno de los argumentos principales para no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024, pese a que tradicionalmente el monarca acude en representación de España a este tipo de ceremonias.

Durante la visita al Museo Arqueológico Nacional, Felipe VI puntualizó, según imágenes difundidas por la Casa Real y citadas por Europa Press, que resulta preciso abordar estos aspectos históricos con conocimientos y no solo desde el criterio actual, y recordó que las Leyes de Indias y las directrices de la Reina Isabel manifestaron un afán de protección cuya aplicación práctica estuvo lejos de alcanzarse plenamente, lo que llevó a situaciones de abuso.

El posicionamiento crítico de Vox frente a la reflexión de Felipe VI sobre la historia colonial refleja una diferencia en la manera de abordar y reinterpretar acontecimientos históricos desde la perspectiva política. Según consignó Europa Press, los integrantes de Vox consideran que subrayar los abusos de ese periodo equivale a respaldar las reivindicaciones de aquellos que, en su visión, buscan menoscabar la imagen de España y polemizar sobre el rol desempeñado por el país en América Latina. La postura del partido se enraiza en su visión tradicionalista y en la interpretación de la Conquista como un hecho histórico positivo y civilizador, mientras que el monarca puso el foco en el análisis crítico y contextualizado de esa época.

Este intercambio de posturas entre un representante de Vox y el monarca español ha tenido lugar en una coyuntura marcada por la revisión y el debate público sobre el legado histórico compartido entre España y América Latina. Europa Press subrayó el contraste entre los pedidos oficiales de perdón por parte de gobiernos latinoamericanos y la reciente reflexión de Felipe VI, que introduce un matiz en la posición de la Casa Real respecto a la memoria de la Conquista y la gestión de la herencia colonial.