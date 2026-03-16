Agencias

Sigue el rastreo de la zona de la costa donde aparecieron tres cadáveres tras desembarcar una patera

Guardar

La Guardia Civil sigue investigando y rastreando a través de su Servicio Marítimo, con el apoyo del helicóptero Helimer, la zona de la costa de Granada en la que tres cadáveres eran localizados y rescatados este pasado domingo tras producirse en la madrugada el desembarco de una patera con 17 personas a bordo en una playa de la localidad granadina de Gualchos-Castell de Ferro.

Así lo han apuntado fuentes consultadas por Europa Press en la Subdelegación del Gobierno en Granada acerca de este hallazgo sobre el que el subdelegado, José Antonio Montilla, ha indicado a los medios que desde el Ejecutivo central lamentan "profundamente de tres vidas humanas" en un contexto que "posiblemente estaba vinculado a la llegada de una embarcación a la playa de Cambriles".

Las tareas que desarrollan la Guardia Civil y el Helimer, de Salvamento Marítimo, por aire en este último caso, se desarrollan "por si apareciera algún otro cuerpo, algo que hasta el momento no ha sucedido", ha precisado Montilla pasado el mediodía de este lunes. Sobre estos hechos, las fuentes oficiales consultadas por Europa Press este pasado domingo detallaron que una persona advirtió de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo en el mar, próximo al municipio granadino de Rubite.

Hasta dicha ubicación se movilizó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que rescató el cuerpo sin vida de un varón. Posteriormente, el instituto armado rescató otros dos cuerpos. Por otro lado, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía informaron que recibió un aviso sobre la llegada de una embarcación a una playa de Gualchos, en torno a las 2,50 horas de este pasado domingo.

Tras ello, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja, Policía Local y servicios sanitarios del 061. Fuentes de la Cruz Roja indicaron al 112 que un total de 17 varones --tres de ellos menores-- que se encontraban en la patera habían sido trasladados hasta el Puerto de Motril para ser atendidos por los sanitarios, y que había cuatro heridos entre ellos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a 12 las asesinadas por violencia machista tras confirmar Igualdad el caso de una mujer en Cantabria

El departamento que dirige Ana Redondo confirmó la muerte de una mujer española de 64 años en Cantabria, cuyo presunto agresor fue arrestado, elevando las cifras anuales y generando preocupación por la falta de denuncias previas

Ascienden a 12 las asesinadas

54.385 socios del Atlético de Madrid solicitan entrada para la final de la Copa del Rey Mapfre

El club rojiblanco asignará localidades para el evento frente a la Real Sociedad a quienes registraron mayor antigüedad en su membresía, mientras el resto tendrá opción a ver el encuentro en Madrid tras concluir el reparto inicial

54.385 socios del Atlético de

Podemos hará una reflexión en próximos días sobre su rumbo estratégico tras el "palo enorme" en CyL

El partido de Pablo Fernández atraviesa una crisis tras el duro resultado en Castilla y León, iniciando autocrítica y consultas internas mientras se debate el posible rumbo electoral en Andalucía y la reorganización de fuerzas a la izquierda del PSOE

Podemos hará una reflexión en

Elon Musk afirma que está reconstruyendo xAI "desde los cimientos" tras las salidas de cofundadores e ingenieros

Solo dos socios fundadores originales permanecen en la firma tras una ola de dimisiones y despidos, mientras el empresario impulsa cambios profundos para reformular equipos, revisar procesos de selección y afrontar los retos de desarrollo de inteligencia artificial

Elon Musk afirma que está

Irán se muestra "orgulloso" de las futbolistas que optaron finalmente por volver al país desde Australia

Tras la polémica generada por la negativa de varias jugadoras a cantar el himno, autoridades iraníes valoran que un grupo haya decidido regresar, mientras crecen los temores sobre posibles consecuencias para las futbolistas al pisar suelo natal

Irán se muestra "orgulloso" de