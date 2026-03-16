"Rechazo unánime" de la ultraperifería europea al nuevo marco financiero: "La UE vale menos si no están las RUP"

La preocupación por una posible pérdida de autonomía y fondos directos desde la Unión Europea ocupó un lugar central en el 'Foro Horizonte RUP', donde representantes de regiones ultraperiféricas advirtieron sobre las consecuencias de una reforma del marco financiero que, según detalló el medio Europa Press, podría llevar a retrocesos de hasta cuatro décadas en calidad de vida, sector primario e industria para estos territorios. El presidente de Azores, José Manuel Bolieiro, expuso que la supresión de las políticas diferenciadas y el contacto directo con Bruselas perjudicaría tanto a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como a las propias instituciones europeas.

Europa Press informó que en Tenerife se generó un frente común entre Canarias, Azores y Guayana Francesa, que actuaron como portavoces de las nueve RUP, en rechazo al nuevo marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2028-2034. Los líderes regionales insistieron en que la existencia y el reconocimiento de las particularidades de territorios alejados, como las RUP mencionadas en el artículo 349 del Tratado de la UE, resultan esenciales para la cohesión comunitaria. Bolieiro remarcó que la postura de las RUP no representa una aspiración subjetiva, sino que se trata del cumplimiento de obligaciones legales y políticas ya recogidas en los tratados europeos.

El foro recogió también las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, quien señaló que los tiempos actuales presentan incertidumbres para el orden mundial y que el proyecto europeo enfrenta retos relacionados con su papel global. Clavijo manifestó que el nuevo enfoque financiero de Bruselas, sustentado en una pretendida simplificación administrativa, genera preocupación en las RUP, pues rompería la interlocución directa que había facilitado avances relevantes para estos territorios. Además, subrayó la necesidad de que continúe y se refuerce el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) y de proteger los fondos de cohesión que históricamente han permitido afrontar las complejidades económicas y sociales de estas regiones.

Según publicó Europa Press, Clavijo advirtió que la alteración en el trato que la UE otorga a sus territorios ultraperiféricos puede suponer sobrecargar burocráticamente a las RUP y exponerlas a una competencia desigual contra productos importados al continente sin cumplir los mismos estándares. El presidente del gobierno canario puntualizó que el "daño" potencial podría retrotraer a estas regiones entre 20 y 40 años, afectando especialmente a los sectores agrícola e industrial. Para evitar este escenario, apeló a la responsabilización de España, Portugal y Francia, cuyas posiciones serán determinantes para defender la condición diferenciada de las RUP ante las autoridades comunitarias.

El medio Europa Press recogió la valoración de Clavijo respecto a la carta que el presidente español, Pedro Sánchez, dirigió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para expresar su apoyo a la defensa de estos territorios. Clavijo sostuvo que, sin la inclusión efectiva de las RUP, el proyecto europeo perdería sustancia y profundidad, y añadió que la continuidad de la UE como una iniciativa exitosa depende, a su juicio, de su capacidad para actuar con justicia respecto a territorios alejados.

Gabriel Serville, presidente de la Asamblea de la Colectividad Territorial de Guayana, expresó en declaraciones reproducidas por Europa Press su preocupación de que la reforma planteada por Bruselas se traduzca en una renacionalización y dilución de partidas presupuestarias, lo que excluiría a las RUP de la financiación directa europea. Serville consideró que el cambio propuesto implica un “contrasentido histórico” y que el peso principal de la política agrícola recaería en los Estados, debilitando la capacidad de estos territorios para gestionar recursos y conducir al riesgo de una “Europa de dos velocidades”.

Serville advirtió que la ausencia de asignaciones regionales forzaría a las empresas guayanesas a competir en condiciones desfavorables con sus equivalentes continentales, dadas las diferencias de fondo y contexto económico. El dirigente defendió el mantenimiento del Posei como herramienta imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de la región, e hizo hincapié en la urgencia de proteger infraestructuras críticas como el abastecimiento de agua y la electrificación, especialmente considerando que en Guayana se prevé que la población se duplique antes de 2050.

Europa Press reportó también el análisis de Serville sobre los retos específicos que enfrentan las RUP, como la deforestación, el envejecimiento de la flota pesquera o el encarecimiento del transporte, lo que provoca alzas notables en el costo de vida para sus habitantes. El presidente guayanés insistió en que la cohesión es el vínculo que conecta estos territorios remotos con Europa, y advirtió que, si el futuro marco financiero de la Unión deja de reconocer sus particularidades, se intensificarían tanto las fronteras físicas como las divisiones culturales y sociales.

Serville concluyó pidiendo que la UE refleje su diversidad y trate con equidad estos territorios, dejando de lado actitudes paternalistas. Tanto los líderes de Canarias, Azores y Guayana Francesa como el resto de los representantes de las RUP anunciaron que esperan que el próximo paquete legislativo europeo aborde tanto los desafíos económicos y sociales como los ambientales que caracterizan a estas regiones, y reclamaron que se privilegie la política de cohesión para evitar que estas áreas queden excluidas del proyecto común europeo.