Prohens se reunirá este martes con el presidente de la República Dominicana

El foro denominado 'Mujeres de impacto', que tiene lugar en el hotel Embajador Royal Hydeaway de Santo Domingo, marca uno de los puntos destacados en la agenda oficial emprendida por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante su periplo institucional en el Caribe. Este evento, que se desarrolla a partir de las 09:30 horas (14:30 horas en España), reúne a figuras relevantes en materia de liderazgo femenino y permite establecer diálogos sobre el papel de las mujeres en entornos empresariales e institucionales tanto en República Dominicana como a nivel internacional. La visita de la dirigente balear incluye, según consignó el medio, una serie de encuentros con responsables políticos y representantes del mundo empresarial, así como reuniones destinadas a fortalecer lazos con la comunidad balear asentada en estos territorios.

De acuerdo con la información publicada, Marga Prohens tiene previsto reunirse este martes con el presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, en el palacio presidencial de Santo Domingo. La cita se agenda para las 14:00 horas (19:00 horas, hora peninsular española), configurándose como el principal encuentro institucional del viaje. Esta audiencia forma parte de una estrategia de acercamiento y colaboración entre el Govern balear y las autoridades dominicanas, y busca explorar sinergias en diversos ámbitos de interés común para ambos territorios. El medio detalla que la comitiva balear la integra, además, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Tras su encuentro con el jefe de Estado dominicano, Prohens continúa su agenda en Santo Domingo con una visita a la Casa Balear de la República Dominicana, espacio que reúne a ciudadanos de las Islas Baleares que residen en el país. Esta actividad, programada para las 16:00 horas (21:00 horas en España), permite estrechar los vínculos del Govern con la diáspora balear, favoreciendo el apoyo institucional y el contacto directo con asociaciones de residentes. Según consignó el medio en cuestión, la visita a la casa balear representa un momento importante para la comunidad isleña en el Caribe, y sirve para reforzar nexos e identificar posibles áreas de colaboración.

Posteriormente, la presidenta será recibida por la representación diplomática española en la República Dominicana. El encuentro, agendado a las 20:00 horas (01:00 horas en España), tiene lugar en la sede de la Embajada de España, donde Prohens mantendrá conversaciones con responsables diplomáticos para analizar la situación de los ciudadanos españoles y explorar vías de cooperación bilateral, tanto en aspectos institucionales como en materia de promoción cultural y económica.

Durante toda esta gira por el Caribe, la presidenta Prohens realiza también reuniones con empresas mallorquinas implantadas en la región. De acuerdo con el medio mencionado, este conjunto de actos institucionales y empresariales persigue el objetivo de afianzar los lazos económicos y fomentar la presencia balear en mercados caribeños. La agenda incluye reuniones con responsables y representantes corporativos, y busca identificar oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre Baleares y los destinos visitados.

El viaje incluye también paradas en Puerto Rico, donde Prohens prevé mantener encuentros similares con autoridades locales y representantes empresariales. En este destino, la presidenta visitará la Casa Balear de Puerto Rico, siguiendo la política de acercamiento y apoyo a la comunidad balear residente en el exterior.

El medio señala que el despliegue de actividades institucionales de Prohens en República Dominicana y Puerto Rico responde a una estrategia para proyectar internacionalmente la labor del Govern balear, incentivando las relaciones diplomáticas, empresariales y comunitarias en áreas clave para la proyección isleña en el exterior. Todo este itinerario, según detalló la fuente, se enmarca en un calendario que combina eventos formales, participación en foros, visitas a espacios asociativos y asistencia a encuentros protocolarios.

Así, la jornada del martes se configura como una sucesión de actos de alta relevancia para la agenda del Govern balear en el Caribe, sumando tanto el diálogo político de alto nivel con las autoridades dominicanas como la promoción del liderazgo femenino y el fortalecimiento de la red asociativa balear fuera de España. La comitiva que acompaña a Prohens cuenta con la participación destacada de la vicepresidenta segunda, Antònia Maria Estarellas, quien interviene en las diferentes reuniones institucionales y empresariales que tienen lugar tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. El contacto permanente con la colectividad balear y la constatación de proyectos empresariales en la región constituyen ejes centrales de este viaje oficial, según informó el medio citado.