Perú no descarta sancionar a TGP por una explosión en la planta gasista de Camisea

El presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) de Perú, Aurelio Ochoa, no descarta sancionar a Transportadora de Gas del Perú (TGP), debido a la explosión del pasado 1 de marzo en el yacimiento de Camisea que provocó un desabastecimiento del hidrocarburo a nivel nacional.

"Lo ocurrido no es fortuito: pudo existir alguna negligencia. Todo ello está bajo investigación y, de ser el caso, definitivamente habrá una sanción", ha avisado en una entrevista con el suplemento 'Económika' recogido por la agencia de noticias 'Andina'.

Ochoa ha calificado de "dilema" que solo existiera un gasoducto para el transporte de gas natural y otro para el de líquidos, aunque ha reconocido que, de acuerdo con el contrato, TGP solo estaba obligada a "efectuar las instalaciones respectivas para el traslado de los hidrocarburos", así como el mantenimiento del sistema. El tendido de nuevas infraestructuras corresponde al Estado peruano.

"Debemos precisar que el tema de la redundancia de ductos [...] nunca fue abordado por los Gobiernos anteriores. La propia concesionaria se iba a encargar de ello, pero el Gobierno de aquel entonces le retiró esa obligación [...]", ha elaborado.

Ochoa ha destacado la "pronta respuesta" y "estrecha coordinación" entre el Ejecutivo, el regulador, la propia TGP y la Fuerza Aérea peruana, que se encargo de transportar los repuestos del gasoducto que reemplazaron los tramos dañados.

Sin embargo, el directivo ha calificado el desabastecimiento de gas de "dramático", máxime en un contexto de guerra en Oriente Próximo, por lo que ha apuntado a que será necesario de cara al futuro estar "preparados y ser previsores".

En este sentido, Ochoa ha asegurado que el próximo Gobierno deberá diseñar "medidas preventivas" para evitar accidentes similares, como la creación de una red gasista redundante, tanto para el gas natural como el líquido.

Asimismo, ha instado a reanudar el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), completado al 38%, y a construir una planta regasificadora que en Melchorita (provincia de Cañete) con el objetivo de poder importar gas natural licuado (GNL) en caso de disrupciones en el sistema productor nacional.

PERFIL EMPRESARIAL

TGP es una energética participada por el fondo inversor estadounidense EIG, la petrolera estatal argelina Sonatrach y Enagás. Según se desprende del informe anual de la firma española publicado hace unos días, controlaba el 28,95% del capital social de la compañía peruana.

La compañía que preside Antonio Llardén sigue litigando con el Estado peruano por las restricciones a la repatriación de dividendos de TGP y confía en un laudo favorable.

Solo en 2024, TGP registró unos beneficios netos de 269,7 millones de dólares (234,9 millones de euros) y unos ingresos de 768,5 millones de dólares (669,4 millones de euros), equivalente a unos retrocesos del 7,4% y del 2%, respectivamente.