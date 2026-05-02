Roca Rey anuncia su baja en Valladolid el próximo 10 de mayo

Andrés Roca Rey continúa con su recuperación tras la grave cogida sufrida en La Maestranza el pasado 23 de abril. El pasado día 28 recibía el alta hospitalaria para continuar con su convalecencia y ponerse manos a la obra con su rehabilitación, con el objetivo de volver a los ruedos cuanto antes y cumplir con los diferentes compromisos profesionales marcados en su agenda.

El primero de ellos el próximo 10 de mayo en Valladolid. Pero no será posible. El equipo de comunicación del diestro peruano ha hecho público un comunicado anunciado que Roca Rey no estará en la capital castellanoleonesa por recomendación médica.

PUBLICIDAD

"Tras recibir recientemente el alta hospitalaria, el diestro continúa con su proceso de recuperación en su domicilio, bajo un estricto control médico. Aunque la evolución es favorable, se considera necesario prolongar esta fase para garantizar una recuperación completa y segura", indica el comunicado.

Y añade: "Roca Rey está realizando todos los esfuerzos posibles para acortar los plazos previstos, sometiéndose a sesiones de fisioterapia y rehabilitación especialmente intensas y prolongadas, con el objetivo de volver a los ruedos en las mejores condiciones. Su evolución en los próximos días marcará el ritmo de esta nueva fase, siempre bajo la supervisión del equipo médico".

PUBLICIDAD

Al parecer, el torero pretende pisar el albero de Las Ventas de cara a la Feria de San Isidro, en concreto de cara a la corrida de la Beneficencia, pero parece que no se descarta su presencia en Jerez ni en Talavera de la Reina, según el portal Mundotoro, pero todo dependerá de cómo responda el diestro a la rehabilitación.