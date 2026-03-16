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NTT DATA y Nvidia impulsan 'fábricas de IA' para que las empresas puedan producir soluciones a gran escala

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NTT DATA ha anunciado un acuerdo con Nvidia para impulsar conjuntamente la creación de soluciones con inteligencia artificial en el ámbito empresarial a través de 'fábricas de IA' para automatizar tareas, tomar decisiones basadas en datos y mejorar sus operaciones.

Las 'fábricas de IA' son entornos preparados para diseñar, probar, poner en marcha y gestionar soluciones de IA a gran escala. La infraestructura que han lanzado NTT DATA y Nvidia de forma conjunta ofrece entornos listos para usar a las empresas, para que puedan producir soluciones a gran escala y de forma segura.

Esta colaboración integra la infraestructura de IA de Nvidia y su 'software' AI Enterprise, que incluye los microservicios Nvidia NIM para ofrecer capacidades de IA de baja latencia y alto desempeño que puedan desplegarse en entornos en la nube, centros de datos y 'edge'.

Además, se les suman las soluciones y servicios de NTT DATA, que permiten mejorar el entrenamiento de modelos, la capacidad de respuesta y el desarrollo de aplicaciones de IA en el ámbito empresarial. "Al integrar tecnologías de Nvidia en nuestras fábricas de IA empresarial, ofrecemos a nuestros clientes un entorno potente, estandarizado y seguro para adoptar la IA agéntica y generar valor medible desde el inicio", ha explicado el CEO de NTT Data, Abhijit Dubey, en un comunicado.

La compañía ha destacado que esta colaboración ya ha conseguido traducir capacidades avanzadas en IA en beneficios reales para el negocio. Por ejemplo, una empresa estadounidense manufacturera trabaja con NTT DATA para probar una línea de producción de baterías mediante simulaciones virtuales para reducir riesgos en el arranque del proyecto.

Los avances de NTT DATA y Nvidia también se aplican en el ámbito sanitario, donde un hospital trabaja con NTT DATA y Dell para utilizar las plataformas Nvidia HGX para mejorar sus servicios de análisis de radiografías y escáneres.

IA AGÉNTICA

Por otra parte, NTT DATA ha integrado las herramientas de Nvidia NeMo para crear y personalizar agentes inteligentes en infraestructuras potenciadas por GPUs y Nvidia NIM, que ofrecen formatos listos para usar con conexiones estándar para instalar aplicaciones de IA de manera rápida y fiable a gran escala.

Además, NTT DATA proporciona prototipos y soluciones de IA generativa integrados y preconfigurados para asegurar resultados consistentes y reducir la complejidad y los riesgos.

"Las organizaciones de todo el mundo están pasando de adoptar modelos de forma aislada a construir plataformas y soluciones inteligentes de IA que combinan GenAI con agentes capaces de razonar, actuar y adaptarse dentro de los sistemas empresariales", ha afirmado el presidente de NTT DATA, Yutaka Sasaki.

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