La Media Luna Roja iraní difundió imágenes que muestran los efectos de un bombardeo sobre una escuela en la ciudad de Jomein, sin que hasta el momento se haya informado sobre víctimas mortales o heridos en ese centro educativo. Según informó la agencia Mehr y recogió el medio originario, estos bombardeos forman parte de la ofensiva militar desplegada por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero en territorio iraní, la cual ha generado consecuencias directas en varias localidades de la provincia de Marzakí.

De acuerdo con la información consignada por la agencia Mehr y reproducida por diversos medios internacionales, al menos cinco personas murieron este lunes a raíz de ataques aéreos dirigidos principalmente contra zonas residenciales en Marzakí. Entre las localidades afectadas, los hechos más graves ocurrieron cerca de Arak, donde un bombardeo dejó al menos cuatro fallecidos tras el impacto en un área habitada. Otra víctima mortal se produjo en la localidad de Mahalat, como resultado de proyectiles que alcanzaron un edificio, sumando así cinco decesos confirmados por un vicegobernador provincial.

El medio detalló que las autoridades iraníes han venido denunciando estos ataques en el contexto del avance militar atribuido tanto a fuerzas estadounidenses como israelíes. Dichas operaciones militares han coincidido con el desarrollo de nuevas negociaciones entre Teherán y Washington, enfocadas en la posibilidad de establecer un acuerdo nuclear actualizado. Según consignó el mismo medio, este marco ha incrementado la tensión en la región, propiciando respuestas militares desde Irán dirigidas contra territorio israelí y activos de Estados Unidos en Oriente Próximo, incluyendo instalaciones militares.

La dimensión de la ofensiva, según el balance oficial más reciente de las autoridades iraníes citado por la agencia Mehr, ha generado más de mil doscientos fallecidos desde el inicio de los ataques. No obstante, la organización Human Rights Watch in Iran, cuya sede se ubica en Estados Unidos, elevó el número de muertos a más de tres mil, especificando que la mayoría de las víctimas corresponden a población civil. Tales cifras subrayan la escala de la crisis humanitaria derivada del conflicto, particularmente en zonas residenciales.

Reportes difundidos por la Media Luna Roja de Irán incluyeron fotografías que documentan los daños causados en la estructura de la escuela atacada en Jomein. Según publicó la agencia Mehr, hasta el momento no existen datos oficiales que permitan confirmar víctimas entre el alumnado o personal docente, y las autoridades continúan con la evaluación sobre el terreno.

Las acciones militares recientes forman parte de un periodo de fuerte confrontación, atravesado por el esfuerzo diplomático de acercamiento en materia nuclear entre Estados Unidos e Irán. El medio subrayó que la ofensiva coincide con el desarrollo de dicho proceso negociador, mientras los combates y bombardeos evidencian un deterioro de la seguridad en distintas localidades iraníes. Fuentes gubernamentales atribuyeron los bombardeos y el número de muertes a la actuación conjunta de Estados Unidos e Israel, mientras que informes paralelos advierten del grave impacto en comunidades civiles.

La agencia Mehr destacó que las declaraciones del vicegobernador de Marzakí, encargadas de confirmar las víctimas en Arak y Mahalat, reflejan la preocupación de las autoridades locales por la concentración de daños en áreas residenciales, así como la incertidumbre respecto al alcance total sobre centros educativos y otra infraestructura civil. Por su parte, Human Rights Watch in Iran remarcó el elevado porcentaje de civiles entre los fallecidos, en el marco del aumento de las hostilidades bilaterales en la región.

Las víctimas civiles y los daños en instalaciones públicas como la escuela en Jomein representan una de las principales preocupaciones de organismos humanitarios y autoridades locales. Según reportó la agencia Mehr, la falta de datos sobre heridos o muertos en el incidente de la escuela ha dificultado la valoración integral de la situación. Las imágenes publicadas por la Media Luna Roja ilustraron parte de los destrozos en el edificio escolar, aunque la información disponible aún no permite determinar la magnitud total de las consecuencias.

El avance militar denunciado por Teherán, según el medio citado, ha derivado en múltiples ataques a zonas pobladas, intensificando el debate sobre la protección de civiles y el impacto de la ofensiva extranjera. En paralelo, la respuesta iraní ha incorporado ataques directos contra posiciones e intereses estadounidenses e israelíes en distintos territorios de Oriente Próximo, conforme refirieron fuentes del gobierno y medios oficiales.

La evolución del conflicto en Marzakí se enmarca dentro de una escalada más amplia, donde se confrontan las iniciativas diplomáticas de Estados Unidos e Irán con las operaciones sobre el terreno atribuidas a ambos países y a Israel. Documentos y declaraciones recopilados por la agencia Mehr resaltan la complejidad de la situación y la persistente incertidumbre sobre el desenlace de las hostilidades y sus efectos en la población.