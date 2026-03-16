Mónica García teme que la huelga se mantenga por "motivaciones políticas" ajenas a las reivindicaciones de los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, cuestionó recientemente que las causas de la actual huelga médica estén motivadas principalmente por reclamaciones profesionales y expresó su inquietud ante la posibilidad de que el paro continúe debido a intereses políticos ajenos a las exigencias del sector sanitario. Durante su intervención en un acto celebrado en Madrid, la responsable de la cartera de Sanidad sostuvo que la mayoría de las demandas de la profesión médica ya figuran en la reforma del Estatuto Marco, según informó el medio El País.

García subrayó que existe la sospecha de que parte de la prolongación del conflicto provenga de razones políticas y no exclusivamente de la búsqueda de mejoras laborales para el personal sanitario, de acuerdo con lo publicado por El País. La ministra argumentó que “algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios, que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco”. García hizo referencia, para sostener su postura, a una entrevista reciente con el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, difundida este lunes por El País, en la que Lázaro explicó que el paro tiene como objetivo al Gobierno central, no exclusivamente al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad.

En este contexto, la titular de Sanidad insistió en su compromiso de continuar el diálogo con las partes implicadas, aunque pidió expresamente al colectivo sindical que reduzca la intensidad del conflicto. García recordó que muchas de las competencias relacionadas con las peticiones de los sindicatos pesan sobre las comunidades autónomas y no únicamente sobre la Administración central, por lo que considera necesario “abrir otras nuevas vías de solución del diálogo”, según consignó el medio El País.

La ministra anunció además que próximamente se abrirá también la discusión sobre la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, un espacio donde se espera que puedan canalizarse otras demandas de los profesionales del sector. No obstante, recalcó que corresponde a las comunidades autónomas implementar buena parte de las reformas acordadas, reiterando así el papel de estos gobiernos regionales para “hacer realidad todas esas reivindicaciones”.

Sobre las negociaciones con los sindicatos, García manifestó que está dispuesta a reunirse cuantas veces sea necesario, pero remarcó la necesidad de transparencia en los encuentros y criticó lo que consideró argumentos artificiales por parte de algunos colectivos médicos. En concreto, la ministra puso en duda la afirmación de que los representantes sindicales no estaban representados en el Foro de la Profesión Médica durante las negociaciones previas. Según García, “también representaba el comité de huelga, y ese comité de huelga nos pasó propuestas, les hicimos contrapropuestas, y la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Y esto no se puede entender fuera de los intereses de una serie de sindicatos que, a mi juicio, no están representando realmente las reivindicaciones de los profesionales. Porque, insisto, esas reivindicaciones están plasmadas en los documentos”.

Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica alcanzaran un acuerdo hace dos semanas para integrar parte de las reclamaciones históricas del sector en la reforma del Estatuto Marco. A pesar de este avance, las organizaciones sindicales han sostenido la convocatoria del paro y manifestado su desacuerdo con algunos aspectos del proceso.

De acuerdo con El País, García reiteró que el diálogo permanece abierto, pero exigió que los sindicatos rebajen la tensión y colaboren en la búsqueda de salidas negociadas. Insistió además en que la representación sindical cuenta con todos los cauces necesarios para canalizar sus reclamaciones y que el Gobierno seguirá dispuesto a negociar propuestas concretas, siempre en el marco del diálogo institucional.

El trasfondo del conflicto subraya la complejidad de las relaciones laborales en el sistema sanitario español, donde el reparto competencial entre el Ministerio y las comunidades autónomas condiciona el margen de maniobra de las partes. Según detalló El País, mientras la ministra incide en que los principales avances normativos ya se han incorporado a la reforma legislativa, los sindicatos insisten en proseguir el paro hasta que se materialicen completamente sus exigencias.

En este escenario, la ministra concluyó que la “excusa” de la falta de representación sindical ya ha quedado superada tras la constitución de los comités de diálogo y la participación directa en los procesos de negociación sectorial. La tensión entre Gobierno central, comunidades autónomas y sindicatos marcará, según publicó El País, el desarrollo de las próximas rondas de conversaciones, a la espera de nuevas propuestas que puedan facilitar la desescalada del conflicto y el retorno a la normalidad laboral en el sector sanitario.