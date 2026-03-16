Meta anuncia una colaboración con medios internacionales para integrar sus noticias en Meta AI en Europa

Meta ha anunciado la colaboración con una serie de medios de comunicación de ámbito internacional, entre ellos el grupo Prisa, para incluir sus noticias y contenidos en el asistente de inteligencia artificial Meta AI en Europa.

La compañía busca ampliar la gama de contenidos en las aplicaciones y dispositivos que cuenten con Meta AI con noticias, reportajes y entretenimiento. "Nuestro objetivo a largo plazo es ofrecer opciones para todos los públicos, incorporando continuamente nuevas fuentes de contenido y temas", ha explicado la empresa en un comunicado en su web.

Concretamente, la colaboración engloba a los medios y grupos de comunicación Prisa, News Corp, Le Figaro y Süddeutsche Zeitung. No obstante, Meta ha asegurado que se sumarán más medios y "explorarán nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios".

Con esta alianza, Meta consigue ampliar la variedad de contenidos que ofrece a los usuarios y los medios de comunicación consiguen una nueva vía para aumentar el tráfico de las noticias publicadas.

"Los acontecimientos en tiempo real pueden suponer un reto para los sistemas actuales de inteligencia artificial, pero al integrar más noticias y diferentes fuentes, nuestro objetivo es mejorar la capacidad de Meta AI para ofrecer contenidos e información actualizados y relevantes con una amplia variedad de puntos de vista y tipos de contenido", ha comunicado la empresa.

De esta forma, cuando los usuarios busquen noticias en Meta AI, el asistente de IA les ofrecerá información y enlaces procedente de los medios de comunicación asociados en función de la actualidad y relevancia, además de adaptarse a los intereses de cada usuario.