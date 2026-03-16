Los jugadores de Pokémon Go ayudaron a entrenar la tecnología de Niantic que moverá robots repartidores por las calles

Niantic ha procesado 30.000 millones de imágenes urbanas, obtenidas en ubicaciones clave dentro de videojuegos como Pokémon Go e Ingress, para entrenar un sofisticado sistema de posicionamiento visual que ahora impulsa la navegación de robots repartidores en entornos urbanos complejos. Según informó Europa Press, la colaboración de miles de usuarios que aportaron imágenes y metadatos ha permitido a la tecnología de Niantic Spatial alimentar flotas de robots de Coco Robotics, optimizando la capacidad de estos dispositivos para superar desafíos habituales en ciudades como edificios altos y aglomeraciones.

De acuerdo con el reporte publicado por Europa Press, el sistema aprovecha la inteligencia artificial espacial y el VPS (Visual Positioning System), habilitando a los robots de Coco Robotics para orientarse con precisión incluso en situaciones donde la señal GPS resulta poco fiable. La solución ofrece localización exacta a partir de lo que el entorno muestra a través de las cámaras de los robots, analizándolo gracias al modelo entrenado por Niantic con los enormes volúmenes de información recolectada por los jugadores desde diferentes ángulos, momentos del día y condiciones climáticas. Esta integración ha permitido que los robots de Coco puedan planificar rutas de entrega más eficientes en zonas con obstáculos urbanos y tráfico peatonal denso.

El medio Europa Press detalló que la última versión del sistema de Niantic Spatial incorpora capacidad para recibir datos tanto en dos como en tres dimensiones, provenientes de una amplia variedad de fuentes, y extiende su cobertura a nivel global sin requerir escaneos previos de las áreas involucradas. Esto significa que la red de información urbana creada por la aportación de jugadores se puede aplicar de manera inmediata a la navegación de los robots en distintas ciudades.

El acuerdo con Coco Robotics representa la primera implementación comercial de la tecnología espacial de Niantic, según reportó Technology Review y recogió Europa Press. El director ejecutivo de Niantic Spatial, John Hanke, explicó que el reto de que los personajes en realidad aumentada de videojuegos como Pokémon Go, como Pikachu, se desplacen de manera creíble comparte las mismas dificultades técnicas que enfrenta un robot repartidor al moverse de forma segura y precisa en la ciudad. En palabras de Hanke: “resulta que lograr que Pikachu corra de forma realista y que el robot de Coco se mueva por el mundo de forma segura y precisa es, en realidad, el mismo problema”.

La base de datos utilizada por Niantic agrupa las imágenes aportadas por los jugadores en puntos de interés, como los gimnasios de los videojuegos, lo que motiva a los participantes a visitar y documentar esos lugares específicos. Cada punto contiene registros de imágenes tomadas desde diferentes posiciones y condiciones, potenciando la solidez del modelo de navegación cuando los robots se enfrentan a entornos y escenarios en constante cambio. Los metadatos obtenidos incluyen detalles técnicos sobre la toma, como localización exacta, orientación del teléfono e incluso la velocidad del usuario al capturar la fotografía.

Niantic Spatial denomina a este sistema un “mapa viviente”, que no solo representa una visión hiperrealista del entorno físico, sino que también incorpora variaciones y actualizaciones constantes a medida que usuarios, y ahora también los propios robots de Coco, aportan nuevas capturas y datos del terreno. Según explicó Hanke y consigna Europa Press, la evolución de este mapa busca reflejar permanentemente los cambios en el mundo real, facilitando que los robots respondan con mayor eficacia a circunstancias como cambios de infraestructura, obras o patrones de tráfico.

El sistema de navegación desarrollado por Niantic demuestra la capacidad de las tecnologías de realidad aumentada y participación masiva para resolver problemas prácticos en contextos urbanos, tal como ha destacado Europa Press en base a declaraciones de la empresa. El despliegue de estos robots también implica una nueva etapa de recopilación de datos y optimización continua, donde los propios aparatos contribuyentes alimentarán el crecimiento y precisión del “mapa viviente”. La integración entre la inteligencia artificial y la participación colectiva, según lo publicado por Europa Press, marca una transición del uso del posicionamiento visual desde aplicaciones lúdicas hacia funciones urbanas y logísticas.

Las fuentes recordaron que desde marzo de 2025, Pokémon Go pertenece a Scopely, aunque la tecnología de localización y la base de datos continúan gestionándose bajo la visión y el desarrollo de Niantic. Esta continuidad permite que los datos generados sigan nutriendo la infraestructura tecnológica que soportan no solo experiencias de juego, sino también servicios de movilidad robotizada en las ciudades.