Lidia Torrent se pronuncia sobre el concurso de su pareja, Jaime Astrain

El distanciamiento temporal que ha supuesto la participación de Jaime Astrain en ‘Supervivientes’ afecta a su entorno más cercano, incluida su pareja, Lidia Torrent, quien admite que todavía está en un periodo de adaptación tras su partida. La presentadora, que es madre de Elsa junto al propio Astrain, expresó cómo la ausencia y el nuevo desafío televisivo que afronta Jaime se han convertido en un proceso de asimilación. Según publicó el medio, Lidia declaró en el desfile de Eduardo Navarrete OMODA Madrid es Moda 2026: “Sigo con el shock emocional, o sea que aún digiriendo todo”. Con estas palabras, describió la complejidad de compaginar la maternidad y su carrera profesional en un momento de cambios familiares.

De acuerdo con lo consignado por el medio, Lidia Torrent no ha detenido sus compromisos laborales y está enfocada en mantener su ritmo profesional mientras asume la maternidad. La hija de Elsa Anka ha encontrado un equilibrio entre su papel público y su vida privada, participando activamente en la crianza de su hija mientras continúa desarrollando su trayectoria en el mundo de la televisión y la moda.

Durante sus recientes declaraciones, Lidia mostró apoyo firme hacia la experiencia de Jaime en el reality, destacando la fortaleza y actitud del exfutbolista ante las pruebas físicas y emocionales del concurso. El medio detalló que Lidia expresó: "Estamos muy orgullosos de él y estamos viendo lo que esperábamos, que esté fuerte mentalmente, que esté en las pruebas dándolo todo y siendo una máquina". Estas palabras reflejan la confianza que deposita en la capacidad de Astrain para afrontar los retos de ‘Supervivientes’ y el ánimo con el que sigue su paso desde la distancia.

Consultada sobre los conflictos que han surgido en el programa, en particular el enfrentamiento entre Jaime y la concursante Marisa Jara, Lidia Torrent fue clara sobre su postura. Según reportó el medio, la presentadora manifestó su decisión de mantenerse al margen de posibles polémicas generadas en la isla: “Ellos enterraron el hacha de guerra, o sea que si ellos ya han dicho que está todo bien, pues nada, ¿para qué hurgar más?”. Con esta afirmación dejó claro que prefiere no involucrarse en disputas ajenas y respeta las decisiones que se tomen dentro del reality.

La experiencia previa de Lidia le permite comprender las posibles reacciones de su pareja bajo las condiciones extremas del concurso. Según mencionó durante el evento y recogió el medio, reconoce que Jaime posee un carácter marcado y que expresará lo que sienta en cada momento. Explicó que convivir en un entorno competitivo, sumado al clima y la convivencia en la isla, puede influir en los ánimos y en la dinámica entre concursantes. Aún así, comentó sobre la tendencia a la reconciliación una vez que las tensiones disminuyen: “Prima sobre todo que está en una circunstancia X en la que es fácil saltar pero luego cuando se baja toda tierra ya te entiendes mejor y eso es lo que les ha pasado a ellos”.

Desde el inicio de esta nueva temporada de ‘Supervivientes’, tanto Lidia Torrent como su entorno han seguido de cerca el progreso de Jaime Astrain, quien se encuentra actualmente en Honduras como concursante. La marcha del exjugador al programa televisivo ha supuesto un ajuste para la presentadora, quien sigue gestionando su día a día con la pequeña Elsa y los compromisos profesionales que van surgiendo.

Según la información publicada, Lidia afronta la situación mostrando admiración hacia el padre de su hija y asumiendo las dificultades emocionales que conlleva la distancia mientras alienta su desempeño en el programa. De este modo, la presentadora evidencia su respaldo a Jaime y mantiene una perspectiva enfocada en lo positivo que puede aportar esta experiencia tanto a nivel personal como en la relación familiar.

El apoyo de Lidia Torrent se mantiene constante al tiempo que insiste en no querer inmiscuirse en las controversias derivadas de la convivencia televisada, destacando la importancia de dejar que los propios protagonistas resuelvan sus diferencias de manera directa. De acuerdo con el medio, sus palabras y actitud reflejan una postura deliberada de separación de los conflictos televisivos y una preferencia por centrarse en el crecimiento personal y familiar.