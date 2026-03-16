La Xunta pone a la colectividad gallega en Uruguay como ejemplo de compromiso con la cultura y tradiciones de Galicia

El ambiente del Centro Gallego de Montevideo durante la romería evidenció la presencia masiva de integrantes de la colectividad gallega y sus descendientes, quienes, a través de la música, la danza y la gastronomía, lograron reunir a millares de personas en lo que se reconoce como uno de los encuentros anuales más representativos de la galleguidad en Uruguay. En ese contexto, se destacó el esfuerzo de la comunidad local para mantener vivas sus tradiciones y reforzar los lazos culturales con Galicia. La relevancia de este acto fue subrayada por representantes institucionales españoles que acudieron a la celebración.

Según informó la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración, participó de la festividad junto a Elvira Domínguez, delegada de la Xunta en Uruguay. Durante su intervención, Miranda valoró el papel central de las entidades gallegas en el exterior como espacios de reunión, transmisión y defensa de la cultura y los valores tradicionales de Galicia. De acuerdo con esta fuente, el acto sirvió para poner de relieve el compromiso de los gallegos asentados en Uruguay y su determinación para sostener una identidad propia a pesar de la distancia geográfica con su tierra de origen.

La romería contó también con la asistencia del cónsul general de España en Uruguay, Juan Carlos Gafoque, reforzando así la representación institucional en el evento. Según consignó la Xunta, la jornada transcurrió marcada por un ambiente festivo y participativo, donde la colectividad y sus invitados disfrutaron de platos tradicionales, como parte de una oferta culinaria basada en las recetas propias de Galicia. El programa incluyó actuaciones de los grupos de canto y danza vinculados a la colectividad, quienes ofrecieron interpretaciones de repertorio tradicional, contribuyendo a la preservación y difusión de expresiones culturales que identifican a la comunidad gallega.

Según publicó la Xunta, las actividades de la jornada evidenciaron la vitalidad de la cultura gallega dentro de Uruguay, configurando al Centro Gallego de Montevideo como un punto de encuentro fundamental para las generaciones actuales y futuras. Tanto los discursos institucionales como la participación de la comunidad reforzaron la idea de que la emigración gallega sigue siendo un agente activo en la promoción de valores culturales y en la generación de espacios de integración.

Rodríguez Miranda subrayó en su discurso, reportó la Xunta, el significado de estas reuniones en el proceso de fortalecimiento de la identidad gallega más allá de las fronteras españolas. De acuerdo con las autoridades presentes, la romería no solo recupera tradiciones ancestrales, sino que también favorece la consolidación de redes de apoyo y colaboración entre España y Uruguay, así como entre los propios integrantes de la diáspora.

El evento, según detalló la Xunta, convocó a asistentes a lo largo de toda la jornada, consolidándose como una de las celebraciones anuales más concurridas por la comunidad gallega en el país suramericano. Las actividades incluyeron muestras de música, danzas y platos típicos, reuniendo a familias enteras y creando un espacio intergeneracional marcado por el sentido de pertenencia y el apego a la cultura de origen.

De acuerdo a la información de la Xunta, los organizadores y las autoridades coincidieron en señalar la relevancia de este tipo de celebraciones no solo para mantener vivas las raíces, sino para dar visibilidad al aporte de la colectividad gallega en la vida cultural y social uruguaya.