Israel lanza "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevas "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos y operaciones terrestres contra el país durante las últimas semanas, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de mejorar la zona de defensa avanzada", ha señalado el Ejército israelí a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Esta actividad forma parte de unos esfuerzos defensivos más amplios para establecer y reforzar una postura defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel", ha sostenido.

Así, ha subrayado que antes del inicio de la operación lanzó ataques con artillería y bombardeos contra "numerosos objetivos terroristas" para "eliminar amenazas". "Las FDI seguirán operando de forma vigorosa contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar bajo auspicias del régimen terrorista iraní, y no permitirán daños a los ciudadanos del Estado de Israel", ha zanjado.

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha resaltado que esta "maniobra terrestre" busca "eliminar amenazas" y "proteger a los residentes de Galilea y el norte (de Israel)", antes de manifestado que "cientos de miles" de personas que han evacuado sus hogares en Líbano "no volverán a sus hogares hasta que no se garantice la seguridad de los residentes en el norte".

Katz ha resaltado que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, "se esconde bajo tierra y convierte a millones de miembros de su comunidad en refugiados en su propio país". "Es un digno sucesor de su predecesor, y del predecesor de su predecesor, y de cualquier que venga después de él", ha amenazado, según un comunicado publicado por su oficina.

En este sentido, ha subrayado que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "han ordenado a las FDI que actúen y destruyan la infraestructura terrorista en las localidades cerca de la frontera con Líbano para eliminar amenazas y evitar un regreso de Hezbolá, igual que se hizo con Hamás en Gaza".

"Hezbolá pagará un alto precio por su agresión y su actividad dentro del eje iraní para destruir Israel. Los que quieren destruir han sido destruidos y serán destruidos", ha dicho, antes de reseñar que "si Qasem echa tanto de menos a (su predecesor al frente del grupo, Hasán) Nasralá y (el asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Alí) Jamenei, pronto podrá reunirse con ellos en las profundidades del infierno".

Las autoridades libanesas han elevado a 850 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.