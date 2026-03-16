Israel asegura haber destruido el avión oficial de Alí Jamenei en un bombardeo contra un aeropuerto en Teherán

La Fuerza Aérea israelí afirmó que la destrucción del avión oficial utilizado por Alí Jamenei supone una limitación significativa para la coordinación de los dirigentes iraníes con sus aliados en la región, denominados por Israel como el 'eje de resistencia'. Esta aeronave, según detalló el comunicado oficial israelí publicado en sus redes sociales, fue impactada durante un bombardeo al aeropuerto de Mehrabad en Teherán, pocas horas después de que medios iraníes reportaran ataques en esa terminal aérea, aunque sin precisar inicialmente daños en las instalaciones. De acuerdo con la información divulgada por Israel, este avión era empleado tanto por el líder supremo iraní, fallecido el 28 de febrero, como por otros altos funcionarios y elementos del Ejército iraní para actividades relacionadas con la obtención de material militar y la gestión de relaciones con los países aliados.

Según reportó la agencia, el Ejército israelí vinculó el uso de la aeronave con la denominada coordinación del 'eje de resistencia', integrado por grupos respaldados por Irán en Oriente Próximo, incluyendo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Hezbolá de Líbano, los rebeldes hutíes de Yemen y milicias proiraníes en Irak. En otras épocas, Siria bajo la administración de Bashar al-Assad también formaba parte del mismo bloque. El mensaje de la Fuerza Aérea subrayó que la eliminación de este activo "priva al régimen iraní de otro activo estratégico", así como obstaculiza las capacidades iraníes para reconstituir su poder militar y mantener la interacción con esos grupos aliados.

Israel anunció públicamente el ataque tras el asesinato de Alí Jamenei, quien falleció el 28 de febrero en un bombardeo durante los primeros momentos de la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese mismo ataque, según detalló la información consignada por la fuente original, también murieron la esposa y varios familiares del líder iraní. Posteriormente, la Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, aunque hasta el momento él no ha hecho apariciones públicas.

El balance de víctimas de la ofensiva conjunta mantiene diferencias según las fuentes. Las autoridades iraníes informaron más de 1.200 muertos debido a los ataques de Israel y Estados Unidos, mientras que el grupo Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra a más de 3.000 fallecidos, la mayoría de ellos civiles, según reportó el medio. Estas cifras ofrecen una visión del alcance humano del conflicto y de sus costos entre la población civil.

Teherán, en respuesta a la ofensiva, llevó a cabo ataques contra territorio israelí y contra intereses de Estados Unidos en la región con operaciones dirigidas a bases militares, reportó el medio. El contexto de enfrentamientos y bombardeos forma parte de una escalada regional que afecta directamente el equilibrio militar en Oriente Próximo, implicando a actores estatales y no estatales asociados con el gobierno iraní.

El ataque israelí al avión oficial de Jamenei, según anunció el comunicado oficial, apuntó a debilitar las estructuras logísticas utilizadas por los dirigentes iraníes para organizar operaciones con sus aliados regionales. El texto israelí insistió en el carácter estratégico de la aeronave y en su uso para vuelos nacionales e internacionales vinculados a la obtención de recursos militares y a la gestión de alianzas en el marco del eje de resistencia.

La información difundida por el medio atribuyó especial relevancia al hecho de que, con la destrucción del avión, la capacidad operativa de los líderes iraníes para coordinar acciones y reconstruir fuerzas se ve afectada. Esto ocurre tras la ofensiva conjunta protagonizada por Estados Unidos e Israel que marcó el inicio de una nueva etapa de enfrentamientos directos entre ambos países y que ha sido motivo de respuesta militar de Irán en diversos escenarios de la región.

Según consignó el medio, la ausencia de declaraciones iraníes sobre los daños materiales específicos en el aeropuerto de Mehrabad tras el ataque añade incertidumbre sobre el alcance real de las operaciones militares en la capital iraní. Mientras tanto, la situación de sucesión en la cúpula política de Irán permanece en desarrollo, con la nueva designación de Mojtaba Jamenei y la falta de aparición pública del sucesor.

El comunicado de la Fuerza Aérea israelí, según puntualizó la fuente original, reiteró el objetivo de privar al régimen iraní de activos considerados esenciales para mantener su influencia militar y política en la región, en un escenario donde las alianzas y los recursos estratégicos definen la capacidad de proyección de poder más allá de las fronteras nacionales.