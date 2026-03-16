Irán se muestra "orgulloso" de las futbolistas que optaron finalmente por volver al país desde Australia

La decisión de Zahra Ganbari de retirar su solicitud de asilo en Australia y regresar a Irán marcó el quinto caso, de un total de siete, de futbolistas iraníes que han optado por volver a su país tras la polémica generada por su negativa a cantar el himno nacional en un partido internacional. Esta controversia se produjo en el marco de la Copa Asiática Femenina, celebrada a comienzos de marzo, cuando varias jugadoras se abstuvieron de entonar el himno durante un encuentro contra Corea del Sur. Según informó la agencia iraní de noticias Mehr, la selección de fútbol femenino y sus decisiones han quedado en el centro de la atención internacional debido a posibles represalias en su país natal y la intervención de figuras políticas de alto perfil.

El Gobierno iraní reaccionó públicamente después de que se conociera que algunas de las jugadoras aceptaron solicitudes de asilo ofrecidas por Australia y de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara a Canberra a concederles refugio. Según publicó la agencia Mehr, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, calificó la situación como una "hipocresía" y expresó el orgullo del gobierno hacia aquellas futbolistas que han decidido regresar. "Estamos orgullosos de nuestras futbolistas que no sucumbieron a los engaños e hipocresía de Australia", declaró Baqaei.

El Ministerio del Interior australiano había aprobado visados humanitarios para siete integrantes de la delegación iraní. De acuerdo con lo consignado por Mehr, esta medida fue ofrecida inicialmente a cinco futbolistas que se habían negado públicamente a participar en el acto protocolar del himno nacional el 2 de marzo. Los hechos rápidamente alcanzaron notoriedad internacional, debido a la difusión de las imágenes y la reacción de la cadena estatal iraní, que en su cobertura tildó de "traidoras" a las deportistas involucradas.

Figuras como Fatemé Pasandidé, Zahra Ganbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi formaron parte del grupo que se negó a cantar el himno en la instancia deportiva. Tal como informó la agencia Mehr, la presión internacional aumentó cuando se conoció que un segmento de estas atletas aceptó el refugio ofrecido por las autoridades australianas, en paralelo a la petición pública planteada por Donald Trump.

La postura oficial de Irán, transmitida por el portavoz Esmaeil Baqaei y reiterada en diversas declaraciones, insistió en que las futbolistas no enfrentarán represalias por haber buscado asilo y que se las espera "con los brazos abiertos". Baqaei afirmó: "A la selección femenina de fútbol de Irán: no se preocupen, Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!", según reportó Mehr.

El episodio encendió alarmas entre organizaciones de derechos humanos y en redes sociales durante los días posteriores al partido contra Corea del Sur. La preocupación principal se centró en el futuro de las deportistas una vez de regreso en Teherán, ante la posibilidad de consecuencias adversas por su conducta en el evento internacional. Según los reportes, los comentarios negativos emitidos en la televisión nacional contribuyeron a la inquietud sobre el trato que recibirían las futbolistas de parte de las autoridades y la sociedad a su retorno.

En el segmento internacional, la solicitud hecha por Donald Trump a Australia para conceder asilo elevó el caso a una escala diplomática. De acuerdo con el relato de Mehr, la intervención del expresidente estadounidense se produjo después de la creciente atención mediática sobre la situación del equipo femenino iraní y las condiciones que podrían enfrentar las deportistas disidentes en su país de origen.

La decisión de las jugadoras de rechazar o aceptar el asilo puso en evidencia las complejidades de la situación de las mujeres deportistas en Irán, especialmente en lo referente a la expresión pública de opiniones políticas y la participación en eventos internacionales. El caso continúa generando debate tanto en el ámbito deportivo como en el político, mientras las autoridades iraníes insisten en una narrativa de normalidad y acogida para las jugadoras que han optado por regresar, según recogen diversos comunicados y declaraciones publicados por la agencia Mehr.