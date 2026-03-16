Irán reitera que el paso por el estrecho de Ormuz tiene "condiciones específicas" por la ofensiva de EEUU e Israel

Durante una rueda de prensa, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, sostuvo que las Fuerzas Armadas del país están al mando del control del tráfico en el estrecho de Ormuz y enfatizó que ningún Estado cuenta con autorización para emplear esa vía marítima con el objetivo de atacar a Irán. Según reportó la agencia iraní de noticias Tasnim, Baqaei atribuyó la causa de las restricciones al paso de buques a la inseguridad generada por Estados Unidos e Israel tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero en contra del país asiático, situación que llevó a Teherán a establecer “condiciones específicas” para el tránsito en dicha área estratégica.

De acuerdo con Tasnim, el portavoz del gobierno iraní argumentó que las medidas adoptadas en Ormuz buscan salvaguardar la seguridad nacional y evitar que naciones consideradas agresoras utilicen de manera indebida esa ruta marítima. Baqaei subrayó que Irán cuenta con prerrogativas, derivadas de su condición de país costero, para tomar decisiones dirigidas a la protección de la seguridad en el estrecho, una de las vías más relevantes para el comercio y transporte de petróleo a nivel global.

El medio Tasnim detalló que, además del control militar y las restricciones impuestas al tráfico marítimo, la Guardia Revolucionaria de Irán asumió la autoría de varios ataques contra buques en la región de Ormuz. Estas acciones forman parte de la reacción del país persa a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, la cual no solo se limita a territorio iraní, sino que también ha alcanzado zonas bajo control israelí e instalaciones vinculadas a intereses estadounidenses en distintas áreas de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

La agencia Tasnim consignó que Irán ha mantenido su postura de vigilante del estrecho de Ormuz y del paso seguro de barcos, pese al agravamiento de las tensiones. Baqaei afirmó durante su intervención que “Irán siempre ha sido guardián y custodio del estrecho y del paso seguro de barcos a través del mismo. Son los estadounidenses e israelíes los que han generado estas condiciones”. El funcionario señaló directamente a Estados Unidos e Israel como responsables de la actual situación de inestabilidad y de la escalada de restricciones en la zona.

Respecto al impacto humano de la ofensiva, Tasnim reportó que las autoridades iraníes informaron un saldo de más de 1.200 muertos a consecuencia de las acciones militares promovidas por Israel y Estados Unidos. Sin embargo, la organización Human Rights Watch in Iran, que tiene sede en Estados Unidos, estimó que la cifra de víctimas mortales supera las 3.000 personas, en su mayoría pertenecientes a la población civil.

El estrecho de Ormuz figura como uno de los puntos más sensibles para el comercio internacional, dada su relevancia en el tránsito energético mundial. Las restricciones implementadas por Irán afectan el transporte de mercancías y materias primas, además de generar un aumento en la tensión geopolítica de la región. Según publicó la agencia Tasnim, el gobierno iraní considera indispensable la vigilancia militar permanente en la zona ante lo que describe como amenazas directas procedentes de Estados Unidos e Israel.

En sus declaraciones recogidas por Tasnim, Baqaei reiteró el derecho de Irán a regular las condiciones de navegación en Ormuz. "Como país costero, tenemos derecho a adoptar las medidas necesarias en el estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad nacional y evitar que los agresores usen mal esta vía marítima", declaró el portavoz ante los medios. Ante la continuidad de la ofensiva y las limitaciones al tráfico marítimo, la atención internacional se concentra en las posibles repercusiones económicas y de seguridad en la zona e incluso fuera de ella.