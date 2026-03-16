Historiadores ven "irreprochables", "evidentes" y "acertadas" las palabras del Rey sobre la Conquista

Durante la visita privada del rey Felipe VI a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se produjo una referencia explícita al fenómeno del "presentismo" dentro del análisis histórico de la Conquista de América. Tras este gesto, especialistas en historia han destacado la importancia de evitar juicios anacrónicos sobre los hechos del pasado, según informó Europa Press. El monarca señaló que episodios como los abusos cometidos durante la Conquista, si se analizan desde los valores actuales, no resultan motivo de orgullo, pero insistió en que comprenderlos requiere un análisis objetivo y contextualizado.

De acuerdo con Europa Press, varios historiadores españoles valoraron positivamente la intervención de Felipe VI y desvincularon sus palabras de cualquier requerimiento formal de disculpas hacia los países de América Latina. El historiador José Carlos Mainer opinó que el hecho de que el monarca reconozca el debate contemporáneo sobre la Conquista demuestra una visión sensata, y recalcó que estas cuestiones son comunes en el discurso actual. Por su parte, Jon Juaristi consideró que las palabras del Rey resultan "irreprochables", aunque matizó que no ve relación entre este reconocimiento y las exigencias de perdón recientemente reclamadas desde el Gobierno mexicano. Juaristi también criticó que las demandas de disculpa provengan de descendientes de quienes ocuparon posiciones de poder después de la independencia.

El medio Europa Press reportó que José Luis Corral, otro de los historiadores consultados, apoyó la mención al "presentismo" y explicó que ningún análisis del pasado debería guiarse por la moral contemporánea. Corral afirmó que evaluar o exigir disculpas actuales por hechos ocurridos hace siglos carece de sentido, aunque reconoció que, desde los parámetros éticos del siglo XXI, existen actos pasados que pueden considerarse condenables. El especialista en historia insistió en que el papel del historiador consiste, en parte, en evitar ese tipo de juicios retrospectivos.

La declaración de Felipe VI llegó después de reiterados llamamientos formulados por el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitando a la Corona española una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista. Según publicó Europa Press, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó la ausencia de invitación al rey español para su toma de posesión en octubre de 2024 por la falta de respuesta a la carta remitida por López Obrador en 2019, donde reiteraba esa exigencia. Tradicionalmente, el monarca español ha estado presente en la toma de posesión de líderes latinoamericanos, como gesto diplomático habitual.

Durante la visita a la exposición, acompañado por el embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz, el rey Felipe VI expresó que algunos comportamientos históricos "con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque subrayó la necesidad de conocerlos y estudiarlos desde su contexto. Afirmó que este análisis debe realizarse "sin excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso", y propuso tomar "lecciones" ante las "controversias morales y éticas" que se presentaron desde el inicio de la expansión española en América.

El profesor Mainer destacó ante Europa Press que la Conquista fue un proceso histórico caracterizado tanto por el uso de la fuerza y explotación como por su impacto global. Reconoció que la violencia ejercida dejó una huella profunda y defendió la postura del rey al admitir los excesos cometidos. El historiador consideró que la actitud adoptada por Felipe VI se encuentra en sintonía con la necesidad de evaluar el pasado sin instrumentalizaciones políticas actuales.

En este sentido, Fernando del Rey consideró la declaración del jefe del Estado "acertada" y presentó el gesto como un entendimiento político adecuado hacia México. No obstante, subrayó el contexto político detrás de las reclamaciones mexicanas, argumentando que las élites criollas, descendientes de colonos europeos y figuras relevantes tanto en época colonial como luego de la independencia, perpetraron muchos de los abusos atribuidos ahora a la Corona española. Del Rey resaltó que la historia del imperio español se distingue de otros imperios coloniales, como el británico, por el fenómeno generalizado del mestizaje y la ausencia de un genocidio comparable al ocurrido en América del Norte.

Del Rey puso énfasis en que toda periferia imperial estuvo marcada por episodios de violencia, explotación y conflictos de poder, hechos que, según su análisis, forman parte consustancial de la trayectoria de todos los imperios desde la Antigüedad. Consideró que los occidentales no deben caer en una autocrítica desproporcionada sobre estos episodios, pues constituyen procesos complejos propios del desarrollo histórico.

Enrique Moradiellos también respaldó el enfoque asumido por el mandatario español, señalando que cualquier análisis sobre la llegada de los europeos a América debe considerar las dinámicas de violencia y opresión junto a la superación de conflictos y la búsqueda de nuevas formas de convivencia. Sostuvo que resulta inviable exigir a los Estados actuales responsabilidad oficial sobre hechos acaecidos hace cinco siglos. Moradiellos ejemplificó este argumento preguntando si Francia ha pedido perdón formal por la invasión a España durante el periodo napoleónico o si se han demandado excusas por las dominaciones sucesivas de imperios recientes en Europa.

Felipe VI aludió durante su intervención a las Leyes de Indias promovidas por los Reyes Católicos, particularmente por Isabel la Católica, que buscaban proteger a la población indígena de abusos. Explicó que, aunque existió un esfuerzo normativo para garantizar derechos, la implementación no siempre se reflejó en la práctica social y la realidad estuvo plagada de excesos. Las palabras del monarca han coincidido con un clima diplomático sensible en la relación México-España, donde la revisión del pasado colonial ocupa un lugar relevante.

El medio Europa Press mencionó que en la visita a la exposición también estuvieron presentes figuras institucionales como el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis, la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, y el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense, Andrés Ciudad. La actividad no figuraba entre los compromisos públicos oficiales del rey, quien manifestó su deseo de visitar la muestra antes del cierre previsto para el domingo siguiente.

La exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena", organizada en colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, explora el papel y la diversidad de las mujeres indígenas en ámbitos sociales, económicos, rituales y de poder, tanto en la época prehispánica como en el México colonial. En la muestra se presentan evidencias sobre las mujeres como gobernantes, líderes comunitarias, sanadoras, tejedoras, chamanas y defensoras del conocimiento tradicional.

Durante la inauguración de la exhibición en octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realizó comentarios sobre la historia compartida de España y México, reconociendo la existencia de "claroscuros" y señalando la necesidad de asumir y reflexionar sobre las injusticias del pasado. Albares expresó la importancia de reconocer y lamentar estos episodios, subrayando que forman parte del legado histórico que une a ambos países y que no deben ser negados ni ocultados.

Así, la reflexión de Felipe VI y la reacción de diversos historiadores ha contribuido a reavivar el debate sobre cuál debe ser el alcance de las valoraciones actuales sobre hechos históricos lejanos. Según subrayó Europa Press, la discusión involucra la necesidad de un análisis riguroso y contextualizado, sin caer en reclamaciones instrumentales, ni en la transferencia de responsabilidades políticas sobre acontecimientos ocurridos en contextos muy diferentes a los actuales.